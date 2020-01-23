Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Минобразования остановит выдачу лицензий вузам: стала известна причина

905
Читать материал на украинском

Министерство образования приостановило лицензирование образовательной деятельности в сфере высшего образования из-за принятия нового закона о высшем образовании.

Как говорится в письме-разъяснении МОН, приостановление лицензирования продлится до момента утверждения новых правил, пишет Освіта.ua.

Новости
Не дадут денег: Новосад предложила вузам объединиться

Все лицензионные дела, полученные МОН до 15 января 2020 года включительно, будут рассмотрены согласно старому законодательству.

"Лицензии на осуществление образовательной деятельности по уровням и специальностям, действительны на день вступления в силу Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования", дающие право на переоформление лицензий на осуществление образовательной деятельности по соответствующим уровням с сохранением лицензированного объема без прохождения лицензирования", – говорится в письме.

Минобразования остановит выдачу лицензий вузам: стала известна причина

Минобразования остановит выдачу лицензий вузам: стала известна причина

Зеркало недели

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что в Украине анонсировали массовое закрытие вузов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
университет Министерство образования Украины образование
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
4
Смешно
1
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лілія Лілія
Лілія Лілія
Ламать - не строить
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0