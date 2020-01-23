Министерство образования приостановило лицензирование образовательной деятельности в сфере высшего образования из-за принятия нового закона о высшем образовании.

Как говорится в письме-разъяснении МОН, приостановление лицензирования продлится до момента утверждения новых правил, пишет Освіта.ua.

Все лицензионные дела, полученные МОН до 15 января 2020 года включительно, будут рассмотрены согласно старому законодательству.

"Лицензии на осуществление образовательной деятельности по уровням и специальностям, действительны на день вступления в силу Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования", дающие право на переоформление лицензий на осуществление образовательной деятельности по соответствующим уровням с сохранением лицензированного объема без прохождения лицензирования", – говорится в письме.

Минобразования остановит выдачу лицензий вузам: стала известна причина Зеркало недели

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что в Украине анонсировали массовое закрытие вузов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!