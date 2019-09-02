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Министр образования Украины впервые отреагировала на скандал с ошибками

2.1т Читать материал на украинском

Министр образования Украины Анна Новосад, которую недавно языковед Ирина Фарион раскритиковала за безграмотный пост в соцсети, впервые отреагировала на инцидент.

Руководитель МОН отметила в посте на Facebook, что не боится признавать грамматические ошибки и учится на них.

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"Не боюсь признавать собственные ошибки, в частности грамматические, и учусь на них. Отныне иначе буду относиться к тому, как веду свой ФБ. Спасибо!" – написала Новосад.

Фарион заявила, что министр сделала множество ошибок в посте, где описала свои первые планы в должности. Она назвала Новосад новой бедой для образования и науки.

Министр образования Украины впервые отреагировала на скандал с ошибками

Facebook Ирина Фарион

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, в указе Зеленского нашли кучу ошибок.

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Тема
Образование в Украине
Персоны
Ирина Фарион Анна Новосад
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины украинский язык скандалы соцсети
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какой из этой тупицы министр? Дура она набитая, как вся эта шобла Зе!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
вчитися потрібно було в школі, а тут ти не просто міністр, а цілий Міністр ОСВІТИ. бЛЯ ТОРМОЗ. От тобі і країна в смартфоні. Воно навіть не спромоглося написати текст в Microsoft Word Office там хоча б на 50% менше було би помилок.
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70rus xxx
70rus xxx
Вон,Авакав так и не научился украинскому,ничего,6-й год рулит МВД.
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