Министр образования Украины впервые отреагировала на скандал с ошибками

Министр образования Украины Анна Новосад, которую недавно языковед Ирина Фарион раскритиковала за безграмотный пост в соцсети, впервые отреагировала на инцидент.
Руководитель МОН отметила в посте на Facebook, что не боится признавать грамматические ошибки и учится на них.
"Не боюсь признавать собственные ошибки, в частности грамматические, и учусь на них. Отныне иначе буду относиться к тому, как веду свой ФБ. Спасибо!" – написала Новосад.
Фарион заявила, что министр сделала множество ошибок в посте, где описала свои первые планы в должности. Она назвала Новосад новой бедой для образования и науки.
Facebook Ирина Фарион
Напомним:
Процедура передачи полномочий от Лилии Гриневич до 11-го министра образования и науки Анны Новосад состоялась 30 августа.
Новосад рассказала о первых планах на новой должности.
Опубликовано досье новоназначенной Анны Новосад.
Как сообщал OBOZREVATEL, в указе Зеленского нашли кучу ошибок.
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