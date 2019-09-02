Министр образования Украины впервые отреагировала на скандал с ошибками

Министр образования Украины Анна Новосад, которую недавно языковед Ирина Фарион раскритиковала за безграмотный пост в соцсети, впервые отреагировала на инцидент.

Руководитель МОН отметила в посте на Facebook, что не боится признавать грамматические ошибки и учится на них.

"Не боюсь признавать собственные ошибки, в частности грамматические, и учусь на них. Отныне иначе буду относиться к тому, как веду свой ФБ. Спасибо!" – написала Новосад.

Фарион заявила, что министр сделала множество ошибок в посте, где описала свои первые планы в должности. Она назвала Новосад новой бедой для образования и науки.

Facebook Ирина Фарион

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, в указе Зеленского нашли кучу ошибок.

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