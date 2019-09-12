Министр образования Украины представила свою команду: полный список и видео

Министр образования и науки Украины Анна Новосад представила новую команду ведомства.

Своих специалистов руководительница МОН показала во время пресс-конференции сегодня, 12 сентября. По ее словам, основной задачей министерства станет переориентация системы образования на потребности человека (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В центре всех наших действий должны стоять потребности конкретного ребенка, студента, ученого. На это мы хотим направить все наши усилия во время работы в Министерстве", – добавила главный педагог страны.

Министр отметила, что перед ее командой стоит задача распространить НУШ на базовую школу – 5-9-е классы.

В частности, в команду Новосад попали:

Юрий Полюхович – первый заместитель министра; будет заниматься вопросами науки и инноваций.

Родился 1 ноября 1980 в г. Костополь Ривненской области. С 2014-го по 2016 год был советником министра образования и науки Украины на общественных началах.

"Планируем создать Единую базу, где собраны все ученые, все их труды, магистерские, диссертации. Также после этого обязательно нужно создать систему Антиплагиат. Будем работать над вопросом реформирования системы развития Национальной академии", – отметил Полюхович.

Юрий Полюхович ровенские новости

Егор Стадный – заместитель министра; будет заниматься вопросами высшего образования и образования взрослых.

Родился 22 августа 1988 года в Кропивницкому. В 2012-2019 годах работал в аналитическом центре CEDOS, где исследовал вопрос финансирования высшего образования, социально-экономического статуса преподавателей и студентов. В течение 2018-2019 годов возглавлял аналитический центр CEDOS.

"Мы будем эффективно работать с системой профориентации. Нам нужно сделать так, чтобы в университеты шли люди, которые четко осознают, чего они хотят от высшего образования", – рассказал Стадный.

Егор Стадный Студвей-возможности

Петр Коржевский – заместитель министра; будет заниматься вопросами развития профессионального образования.

Родился 1 марта 1966 в с. Шершеневка Борщевского района Тернопольской области. С 2007 по сентябрь 2019 года занимал должность заместителя начальника управления – начальника отдела профессионально-технического и высшего образования управления образования и науки Ривненской ОГА.

Петр Коржевский Ровно Вечернее

Любомира Мандзий – заместитель министра; будет отвечать за школьное и дошкольное образование.

Родилась 10 мая 1973 в с. Опака Дрогобычского района Львовской области. В течение 2016-2019 годов – директор департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации. В июле 2019 года победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

Любомира Мандзий варианты

Оксана Макаренко – будет отвечать за внедрение инновационных методик.

"Базовая школа требует нового стандарта, новых программ, нового преподавания. Я бы сейчас хотела посвятить этому свою жизнь. Второе мой направление – осовременивание способа коммуникации между детьми. Поэтому мы планируем создать для них так называемую "школу в смартфоне", – сообщила Макаренко.

Оксана Макаренко Министерство образования и науки Украины

Максим Ярмистый – заместитель министра; будет отвечать за прозрачность работы Министерства.

В 2011-2013 годах был начальником юридического отдела Государственного учебно-научного учреждения "Академия финансового управления". С 2016 года работал директором департамента правового обеспечения Министерства образования и науки Украины.

Максим Ярмистый Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад назвала три ключевые задачи на посту министра образования Украины.

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