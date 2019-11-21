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Министр образования призвала учителей присоединится ко Дню достоинства и свободы

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Министр образования Анна Новосад призвала учителей по случаю Дня достоинства и свободы провести тематический урок-дискуссию в школах.

Об этом говорится в Telegram-канале "МОНограм". Так, урок можно организовать в любой день с 21 ноября (День достоинства и свободы Украины) до 9 декабря (Международный день борьбы с коррупцией), пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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В общем, за четыре года инициатива объединила более 100 тысяч педагогов. Новосад призвала присоединиться к движению, подискутировать с учениками и ученицами об этих важных вопросах.

Напомним, 21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы. Это патриотический праздник приурочен к началу двух революций: Оранжевой и Революции Достоинства.

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Министерка образования призвала учителей присоединиться к празднованию Дня достоинства и свободы

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Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад рассказала, будут ли закрывать сельские школы.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
школа преподаватель Революция Достоинства
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