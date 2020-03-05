Министр образования Анна Новосад сообщила, что Минобразования в течение последних шести месяцев отработало максимально возможно в сложившейся ситуации.

Она сообщила в комментарии "Украинской правди.Життя", что заявление назначить ее снова министром не подавала.

"Я считаю, что Министерство образования и науки эти полгода отработало если не идеально, то мы сделали максимум, что могли, в этой ситуации. Мы запустили новую украинскую школу, ключевые изменения в высшем образовании, запустили много вещей по науке, в частности, дебюрократизировали работу ученых, начали реформу отраслевых академий наук", – подчеркнула Новосад.

Министерка образования Новосад прокомментировала свою отставку KP.UA

По ее словам, она не понимала, какие изменения и реформы будет поддерживать новый премьер-министр Денис Шмыгаль. Министр также добавила, что не знает, есть ли другой кандидат на ее должность.

"Я не понимаю позиции будущего руководства правительства относительно финансовой поддержки, по тем или иным направлениям. Без этого я не знаю, как могу выполнить свою программу, свои приоритеты, то, что мы обещаем избирателям и то, что мы уже начали выполнять", – отметила Новосад.

Как сообщал OBOZREVATEL, новоизбранный премьер Денис Шмыгаль озвучил приоритеты работы нового правительства, выступая в Раде. В кулуарах Верховной Рады уже обсуждали возможную замену Новосад. Министерство может возглавить народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.

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