Министр образования Анна Новосад отказалась работать в составе нового правительства и заявила о желании покинуть пост.

Об этом написала на своей Facebook-странице журналистка "НВ" Кристина Бердинских. По ее словам, еще во время учебы нардепов "Слуги народа" в Трускавце Новосад назвала условия, при которых подаст в отставку.

Новосад заявила об отставке из-за новое правительство корреспондент

"За ночь ничего не изменилось. Министр образования и науки Анна Новосад тойчно уходит из правительства. Помню, что как раз спрашивала ее о том, как она будет действовать, если команда президента или команда СН будет действовать вразрез с принципиальными для нее вещами. Новосад тогда ответила, что не будет держаться за мандат и должность, и если да, то она пойдет", – отметила Бердинских.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук уже написал заявление о своей отставке. Ожидается, что новым главой правительства станет вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что за отставку Новосад не шла речь, она могла сохранить свой пост. Однако министр не согласна работать в новом составе правительства. Руководительница МОН отказалась комментировать ситуацию OBOZREVATEL.

Следует отметить, что в кулуарах Верховной Рады уже обсуждали возможную замену Новосад. Министерство может возглавить народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина. Ее кандидатуру якобы поддерживают и коллеги по фракции, и президент Владимир Зеленский.

Также в местных СМИ заявили, что возглавить Министерство может ректор Государственного университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов, пишет "Первый житомирский". Однако сам педагог комментировать ситуацию отказался.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании фракции "Слуга народа" определились, что будут голосовать в Верховной Раде за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, а также за кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост главы правительства.

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