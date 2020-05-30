Минералы: характеристика и свойства

Минералы – это твердые вещества, которые возникают естественным путем. Они могут быть изготовлены из одного элемента (например, золота или меди) или из комбинации элементов. Земля состоит из тысячи различных минералов.

Между горными породами и минералами есть разница. Минералы имеют специфическую химическую структуру, которая одинакова во всем веществе. А горные породы состоят из множества различных минералов и не соответствуют всей своей структуре. Больше о горных породах читайте в учебнике по географии за 6 класс Т.Г. Гильберг.

Характеристика минералов

Все минеральные вещества будут твердыми при нормальной температуре на Земле. Они попадаются только в природе, но не поступают из растений, животных или других живых организмов. Твердые вещества, которые вырабатываются в химической лаборатории, не считаются минералами.

Конкретные минералы всегда будут иметь одинаковую химическую формулу. В них будет одинаковое сочетание элементов. Минералы также, как правило, возникают с кристаллической структурой.

Свойства минералов

Различные минералы часто определяются набором свойств.

Блеск. Это способность минералов отражать свет. Есть стекловидный, металлический, блестящий и тусклый блески.

Твердость. Это способность минералов сопротивляться механизмам, которые разъединяют его частицы. Также твердость описывает, легко ли поцарапать поверхность минерала.

Ученые часто используют шкалу Мооса для описания жесткости. "1" – это самый мягкий минерал (мягкий карандаш), а "10" – самый сложный (алмаз).

Цвет. Цвет часто используют для описания минерала. Однако иногда это не лучший способ рассказать о разнице одного минерала от другого, поскольку один тип минерала может иметь несколько разных цветов.

Риска. Минералы в порошкообразном виде могут изменить свой цвет. Один из способов определить цвет риска – протереть минерал по неглазированной фарфоровой пластинке, как плитка.

Расщепления. Это способность минералов расщепляться на куски. Некоторые минералы распадаются на небольшие кубики, а другие могут распадаться на тонкие листы.

Плотность. По плотности минералы делятся на легкие – с плотностью до 2,0 г/см3, средние – от 2 до 4 г/см3, тяжелые – более 4 г/см3.

Прозрачность. Это способность минералов пропускать свет. Различают прозрачные (горный хрусталь, исландский шпат), полупрозрачные (халцедон, опал) и непрозрачные (графит, пирит).

минералы Всеосвита

Виды минералов

Минералы часто делят на две группы: силикаты и несиликаты. Силикаты – это минералы, содержащие кремний и кислород. Более 90% земной коры состоит из силикатов. Остальные минералы сгруппированы в группу, которая называется несиликатамы. Рудные элементы, такие как медь, золото, алмаз, графит и сера можно рассматривать как третью группу минералов.

Некоторые важные несиликатные минералы включают:

Карбонаты. Содержат карбонат CO3 в сочетании с другим элементом. Кальцит – минерал, изготовленный из карбоната и кальция.

Галоиды. Содержат галогеновый элемент как основной. Столовая соль (NaCl) – это галоидный минерал, изготовленный из галогена хлора (Cl) и натрия (Na).

Оксиды. Минералы, где основным элементом является кислород. Хромит – это оксидный минерал, изготовленный из железа, хрома и кислорода.

Сульфиды. Содержат серу и один или несколько металлов или полуметаллов. Пирит – это сульфид, изготовленный из железа и серы.

Сульфаты. Примером является гипс, ангидрит и барит.

Интересные факты о полезных ископаемых:

Ученые, изучающие минералы, называются минерологами.

Около 99% минералов в земной коре состоит из восьми элементов: кислород, кремний, алюминий, железо, кальций, натрий, калий и магний.

Распространенные минералы включают кварц, полевой шпат, боксит, кобальт, тальк и пирит.

Драгоценный камень – это кусок редкого минерала, такого как алмаз, изумруд или сапфир, который вырезают и шлифуют до блеска.

Определенные минералы нужны нашим телам, чтобы мы могли расти здоровыми и сильными.

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