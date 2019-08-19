Minecraft и другие: в британской школе ввели уроки видеоигр

В лондонской школе для детей с особыми потребностями Richard Cloudesley School ввели уроки Minecraft и других видеоигр.

Администрация учебного заведения считает, что совместная игра поможет ученикам развивать коммуникационные навыки и лучше социализироваться, пишет "Мел" со ссылкой на gamepressure.

"Школьники используют Xbox Adaptive Controller, который был специально разработан для игроков с ограниченными возможностями", – говорится в сообщении.

Эти занятия включены в полноценное учебное расписание наравне с такими предметами, как математика и английский.

Отмечается, что Minecraft – компьютерная игра, которая предоставляет в распоряжение игрока трехмерный мир, полностью состоящий из кубических блоков, и дает возможность перестраивать его, создавая сложные сооружения.

дети SUPER.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии родители-атеисты подали в суд на школу.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram