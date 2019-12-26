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"Меня выгонят на улицу": появились подробности самоубийства студента на Одесщине

1.3т
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Студент 3-го курса Измаильского государственного гуманитарного университета (Одесская область), который повесился в общежитии, в своей предсмертной записке написал, что обвиняет в содеянном директора студгородка ИГГУ Наталью Доксову.

Как пишет The Izmail Tиmes, 4 дня до ЧП погибший инициировал сбор подписей за отстранение действующего руководителя студенческого городка ИГГУ (чтобы посмотреть фото записки, доскролльте до конца страницы).

"После сбора подписей студенчество встретилось с администрацией, но на встрече в инициативе студентов не прислушались и пригрозили выселением за несоблюдение правил проживание в общежитии – использования обогревателей", – говорится в сообщении.

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20-летний парень был сиротой, поэтому написал в записке, что его "выгонят на улицу рано или поздно, а оказаться там во второй раз он не хочет".

"Не смотрите на то, что скажет Доксова. Это все из-за нее", – добавил парень.

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Отмечается, что полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "Самоубийство".

Также студентами инициированный сбор средств на организацию похорон парня – помочь финансово можно оставив средства на факультете управления, администрирования и информационной деятельности или отправив на карту 5168 7551 0528 4711. Проститься с ним можно 27 декабря в 11:30 в бюро ритуальных услуг "Гранд".

Появились подробности самоубийства в общежитии в Одесской области

Появились подробности самоубийства в общежитии в Одесской области

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Место
Украина Одесса
Теги
самоубийство университет новости Одессы
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