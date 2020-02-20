"Меня подставили": появилась новая информация об учителе-наркодилере из Ривне

Учительница Анастасия Костюк, которую правоохранители в Ривне поймали с поличным во время сбыта наркотиков, заявила, что ее подставили.

Как говорится в сюжете ТСН, контрольную закупку метамфетамина провели оперативники. Тогда 32-летняя женщина продала им шесть доз по 600 грн, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Костюк работала в местной школе №20. Она преподавала английский язык и вела группу продленного дня. 17 февраля ее разоблачили в сбыте наркотиков, а уже 19 февраля женщина написала заявление на увольнение. В школе ничего не заподозрили, учительница имела хорошую репутацию.

"Возможно, закрались сомнения, почему так срочно увольняется. Однако я подписала заявление. И уже потом узнала об этом досадном факте", – рассказала директор школы Нина Сукач.

Костюк живет с родителями и воспитывает десятилетнего сына. Как рассказали в сюжете местного издания "Радио Трек", школой ходят слухи, что задержана и сама принимала психотропные вещества. Она имеет больную мать, которой выписывали такие препараты. Однако коллеги говорят, "под кайфом" ее не замечали.

Анастасия Костюк

Вещи, которые изъяли у 32-летней учительницы из Ровно rv.npu.gov.ua

"Я не хочу даже об этом говорить. Мне сломали всю мою жизнь. Меня подставили. Это ужас", – заявила педагог через дверь журналистам.

Учительнице теперь грозит от четырех до восьми лет за решеткой. Начато уголовное производство по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт психотропных веществ).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье распространили фейк о наркотиках в школах.

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