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Анна Самборская
Анна Самборская
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Мем со словом allow вышел в студенческие топы

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Среди студентов вышел в топы по популярности мем со словом allow.

Об этом сообщает корреспондент Моя Школа OBOZREVATEL.

Мем со словом allow вышел в студенческие топы

На нем следующая шутка:

Уровень моего английского:

Учитель: Составьте предложение со словом allow.

Я: Allow eto kto zwonit?

И фото улыбающейся собаки.

Аllow переводится с английского - “разрешать”.

Кстати, можете поздравить этой картинкой своего учителя в его профессиональный день. Надеемся, у него есть чувство юмора, а ваш английский все же не настолько плох.

Еще как вариант: лучшие поздравления и открытки с Днем учителя.

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Автор
Анна Самборская Анна Самборская
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