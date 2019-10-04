Мем со словом allow вышел в студенческие топы

Среди студентов вышел в топы по популярности мем со словом allow.
Об этом сообщает корреспондент Моя Школа OBOZREVATEL.
На нем следующая шутка:
Уровень моего английского:
Учитель: Составьте предложение со словом allow.
Я: Allow eto kto zwonit?
И фото улыбающейся собаки.
Аllow переводится с английского - “разрешать”.
Кстати, можете поздравить этой картинкой своего учителя в его профессиональный день. Надеемся, у него есть чувство юмора, а ваш английский все же не настолько плох.
Еще как вариант: лучшие поздравления и открытки с Днем учителя.
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