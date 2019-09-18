"Мечта, а не школа! Завидую!" Пост украинки о родительских собраниях в Лондоне захватил сеть

В одной из школ Лондона (Великобритания) на родительских собраниях взрослые обсуждают ожидания от нового учебного года, новую программу, а главное – учителя не просят сдавать деньги, ведь школа всем обеспечивает.

Киевлянка Горгона Бобровицкая, мать четвероклассницы, на Facebook-странице поделилась своим "школьным" опытом. По ее словам, родительские собрания продолжались ровно двадцать минут, и она очень рада, что ее ребенок попал именно в эту школу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Потрясенная огромным, просторным и светлым классом. У них есть библиотека с вигвамом и диванчиками, за ней – угол, где дети в любой момент могут спрятаться и посидеть наедине с собой", – написала Бобровицкая.

Также во время родительского собрания обсуждали и главные задачи на учебный год. Для четвертого класса – это табличка умножения и писания прописными буквами. Как только ребенок научится красиво писать карандашом, ему дают лицензию на пользование настоящей ручкой. Это считается как привилегия.

Денег ни на что сдавать не нужно. Учебников нет, тетради и канцелярские приборы выдает школа. В каждого ребенока своя сумка с именем, в которой есть карандаши, фломастеры, клей, ножницы, циркуль, линейка, транспортир.

"Все смеялись, шутили. Было ощущение, что это моя команда. Очень я рада, что случайно рядом оказалась такая замечательная школа", – добавила украинка.

Класс в одной из школ Лондона Facebook Горгона Бобровицкая

Класс в одной из школ Лондона Facebook Горгона Бобровицкая

Класс в одной из школ Лондона Facebook Горгона Бобровицкая

Пользователи соцсети также поражены школой и отмечают, что некоторых вещей не хватает украинским учебным заведениям.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка рассказала о детсады и школы Польши.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!