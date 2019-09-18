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"Мечта, а не школа! Завидую!" Пост украинки о родительских собраниях в Лондоне захватил сеть

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В одной из школ Лондона (Великобритания) на родительских собраниях взрослые обсуждают ожидания от нового учебного года, новую программу, а главное – учителя не просят сдавать деньги, ведь школа всем обеспечивает.

Киевлянка Горгона Бобровицкая, мать четвероклассницы, на Facebook-странице поделилась своим "школьным" опытом. По ее словам, родительские собрания продолжались ровно двадцать минут, и она очень рада, что ее ребенок попал именно в эту школу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Потрясенная огромным, просторным и светлым классом. У них есть библиотека с вигвамом и диванчиками, за ней – угол, где дети в любой момент могут спрятаться и посидеть наедине с собой", – написала Бобровицкая.

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Также во время родительского собрания обсуждали и главные задачи на учебный год. Для четвертого класса – это табличка умножения и писания прописными буквами. Как только ребенок научится красиво писать карандашом, ему дают лицензию на пользование настоящей ручкой. Это считается как привилегия.

Денег ни на что сдавать не нужно. Учебников нет, тетради и канцелярские приборы выдает школа. В каждого ребенока своя сумка с именем, в которой есть карандаши, фломастеры, клей, ножницы, циркуль, линейка, транспортир.

"Все смеялись, шутили. Было ощущение, что это моя команда. Очень я рада, что случайно рядом оказалась такая замечательная школа", – добавила украинка.

Класс в одной из школ Лондона

Класс в одной из школ Лондона

Facebook Горгона Бобровицкая

Класс в одной из школ Лондона

Класс в одной из школ Лондона

Facebook Горгона Бобровицкая

Класс в одной из школ Лондона

Класс в одной из школ Лондона

Facebook Горгона Бобровицкая

Пользователи соцсети также поражены школой и отмечают, что некоторых вещей не хватает украинским учебным заведениям.

"Мечта, а не школа! Завидую!" Пост украинки о родительских собраниях в Лондоне захватил сеть

Скриншот комментариев

"Мечта, а не школа! Завидую!" Пост украинки о родительских собраниях в Лондоне захватил сеть

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка рассказала о детсады и школы Польши.

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Место
Англия Лондон
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70rus xxx
70rus xxx
Это какая то выгребная яма.Вся Украина в восторге,что в Англии деньги не трясут с родителей.Не система образования,не высококлассные учителя,а что гроши не требуют.
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руденко евгений
руденко евгений
мне тоже, кстати, нравится преподавание в Англии, благодаря такому преподаванию, моя дочь, приехав в пятом классе, за полгода стала первой ученицей, а сейчас нарасхват в Лондоне в солидных фирмах. Правда, проучившись полгода, она заканчивала образование в Украине, потому что при аглицком образовании можно стать идиотом. Ну, а насчёт остального, описано верно.
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