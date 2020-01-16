"Математика – не для формул": эксперт мощно обратился к украинцам

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук заявил, что математику нужно учить не для формул, а чтобы уметь думать.

Как рассказал эксперт на Facebook-странице, на такие мысли его натолкнула встреча с учеником 10-го класса одного из физико-математических лицеев Киева, который не смог объяснить, для чего ему изучения этого предмета, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"На мой вопрос: "А что тебе дает изучение математики?", у юноши был ответ: "Дает возможность лучше решать задачи, знать формулы". Даже в специализированных учреждениях учащиеся не осознают, что изучение математики необходимо не только для того, чтобы хорошо числить", – отметил Ликарчук.

"Математика – не для формул": эксперт обратился к украинским censor.net.ua

По его словам, учителя математики, даже в профильных школах, ничего не делают, кроме того, что обучают хорошо числить, хотя нужно учить думать. Поэтому год математики, обязательное ВНО, дополнительные часы не помогут улучшить ситуацию, если педагоги, ученики и родители не поймут, для чего нужна математика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская учительница рассказала, почему не учить математику – преступление.

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