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"Математика – не для формул": эксперт мощно обратился к украинцам

1.6т
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Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук заявил, что математику нужно учить не для формул, а чтобы уметь думать.

Как рассказал эксперт на Facebook-странице, на такие мысли его натолкнула встреча с учеником 10-го класса одного из физико-математических лицеев Киева, который не смог объяснить, для чего ему изучения этого предмета, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"На мой вопрос: "А что тебе дает изучение математики?", у юноши был ответ: "Дает возможность лучше решать задачи, знать формулы". Даже в специализированных учреждениях учащиеся не осознают, что изучение математики необходимо не только для того, чтобы хорошо числить", – отметил Ликарчук.

"Математика – не для формул": эксперт обратился к украинским

"Математика – не для формул": эксперт обратился к украинским

censor.net.ua

По его словам, учителя математики, даже в профильных школах, ничего не делают, кроме того, что обучают хорошо числить, хотя нужно учить думать. Поэтому год математики, обязательное ВНО, дополнительные часы не помогут улучшить ситуацию, если педагоги, ученики и родители не поймут, для чего нужна математика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская учительница рассказала, почему не учить математику – преступление.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персона
Игорь Ликарчук
Место
Украина
Теги
образование школа математика
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филя филя
филя филя
упоротые не знают понятия фундаментальная наука. и для чего она нужна. о как!)))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ниже безмозглое животное с паРРаши высказалось о своем видении науки и знаний. Я не удивлен! Тyпость и серость росеян общеизвестна! Вот только одно наблюдение. Вдумайтесь, как все плохо с мозгами на паРРаше! Если даже их "элита", поганые тролли, такое несут! ПаРРаша - стойбище Мародёров, убийц и тyпиц!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кацaп Кацaпыч, собака, я из Латвии пишу. Я закончила физ-мат школу, а свинoподобным хрюкомовным paгуликам и без мocкальских лженаук неплохо. Мозолистые клешни - ваш способ зарабатывать.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Paгулям наука ни к чему
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина Стефанова, ты, животное, откуда вещаешь? Из глубин паРРаши! Так о чем ты мычишь, тyпая корова? О своей убогой действительности! О своем никчёмном существовании - в серой и гнилой росеи. Это классический перенос. Ты сама бесконечно тyпа. И вокруг видишь именно в таком свете. Самка Кацaпа - это тупиковая ветвь эволюции!
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