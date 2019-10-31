Математическое образование является расистским: американские школы удивили неожиданным заявлением

Школы в Сиэтле (США) научили своих учеников, что американское математическое образование является расистским, потому что она применяется для подавления людей относительно расы.

Об инциденте рассказал профессор Калифорнийского университета Ли Оханян. По его словам, школьников будут учить, как "западная математика" используется как инструмент силы и гнета, пишет Hoover.

"Если вы пытаетесь понять логику этого, вы не одиноки. Я не знаю, как, например, теорема Пифагора подавляет цвета людей или сообщества, или как основы математики были присвоены западной культурой", – отметил Оханян.

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По его мнению, нет никаких причин, чтобы сказать детям, что их угнетает "западная математика" и это не приведет к лучшим результатам обучения.

"Могли бы дети научиться эффективнее считать цифры, если бы учителя тратили недели, описывая историю и использование китайского абака? Идея Сиэтла о расистском математическом образовании будет использована в Калифорнии. В августе 2018 года калифорнийские педагоги обнародовали проект общегосударственной учебной программы из этнических исследований для публичного комментария", – рассказал профессор.

Такое нововведение введут в связи с тем, чтобы достичь лучшего успеха в математическом образовании. Профессор считает, что расизм не является причиной недостаточного изучения математики американскими детьми. Причина – плохо составленная учебная программа по математике, которую государство ошибочно приняло.

"Есть лучший способ помочь детям Калифорнии достичь успеха в математике, чем пойти на путь расизма. Улучшить результаты легко. Измените учебную программу и добавьте учителей, умеющих преподавать математику. Но, к сожалению, по крайней мере в Калифорнии это практически невозможно осуществить на практике", – добавил Оханян.

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