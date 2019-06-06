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Мать ученицы обжаловала в суде новые правила украинского правописания

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Украинка требует признать незаконным постановление правительства о введении новых правил украинского правописания.

Соответствующий иск зарегистрирован в суде 5 июня, сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

Известно, что автором инициативы является мама ученицы 7 класса одной из школ. Она ходатайствует, чтобы суд признал постановление Кабмина "Вопросы украинского правописания" недействительным и не соответствующим украинскому законодательству.

По ее мнению, правительство превысило рамки своей компетенции в данном вопросе, а также не учло фактор усложнения изучения украинского языка в связи с нововведениями.

От имени женщины иск подал адвокат Дмитрий Ильченко.

По словам Ильченко, правительство использовало постановление о внесении изменений в правописание с целью "отмывания денежных средств" для последующей перепечатки всех учебных материалов в стране.

Адвокат утверждает, что Кабинет Министров никоим образом не имеет права вносить изменения в украинский язык.

"Он может способствовать развитию, но не менять направление этого развития", - уверяет Ильченко.

Как подчеркнул юрист, правительство вышло за границу своих полномочий и теперь есть только одна надежда на справедливое рассмотрение вышеуказанного иска.

Напомним, 3 июня вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины, согласно которому утверждены правила нового правописания в украинском языке.

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