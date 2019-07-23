Мать первого в Украине бакалавра с синдромом Дауна: мне нельзя расслабляться

Богдан Кравчук, житель Луцка, стал первом в Украине человеком с синдромом Дауна, который получил высшее образование. Парень закончил Восточноевропейский университет и получил диплом историка. Теперь Богдан предложили работу экскурсоводом в Волынском институте последипломного педагогического образования и он согласился.

Для Богдана образцом является дедушка, Богдан Хмельницкий, казаки и гетманы. Запорожская Сечь – любимая эпоха в истории Украины.

OBOZREVATEL пообщался с Евгенией Кинах, мамой первого в Украине "солнечного" бакалавра, и узнал о подготовке к обучению, курьезные ситуации в университете и дальнейшие планы (далее – прямая речь Евгении Кинах).

Богдан Кравчук с мамой Евгенией Кинах Волынские новости

Поступление в университет

Любовь к истории привил ему дедушка Василий Остапович Кравчук (в прошлом – известный уролог – ред.). Он ему читал сказки, рассказывал о гетманов, казаков с самого детства. Все, что он говорил, Богдан начал запоминать с шести лет. Когда дедушки не стало, я подхватила идею с историей и продолжила знания эти развивать. Нам повезло с репетитором Лесей Бондарук. Она нашла к нему подход, научила делать презентации, систематизировала его знания. Именно благодаря ей врачи выдали справку Богдану о профпригодности. После этого он смог пойти учиться.

Сначала мы зарегистрировались на пробное ВНО. Когда все прошло хорошо, то решили пойти и на основное тестирование.

Если обычному человеку нужно один-два раза, чтобы запомнить, то Богдану – три-четыре. Я не скажу, что он у меня вундеркинд. И секрета никакого нет. Просто нужно учиться и развивать знания.

Однозначно, что он без меня не мог бы учиться. Таким детям нужно социальное сопровождение. Эту функцию выполняла я. Вместе с тем, что Богдан не может завязать самостоятельно шнурки, не сочтет сдачи в магазине, он прекрасно помнит основные исторические даты.

Богдан Кравчук Волынские новости

Обучение

В отличие от одногруппников, Богдану приходилось полгода, от сессии к сессии, гораздо больше работать, чем одногруппникам. Мы заранее брали вопросы. Приходили на консультации к преподавателям, они никогда не отказывали Богдану и всегда помогали. Соответствующую литературу мы вместе искали.

При подготовке курсовой преподаватели также консультировали. Что интересно, при оформлении Богдан имел проблемы. Я ему помогала. А вот составить список использованной литературы он умел грамотно делать.

После занятий он приходил с большим увлечением. "Мама, какая лекция была! Как интересно! Они так много знают!" – так Богдан приходил из университета и делился впечатлениями, потому что любил, как объясняли преподаватели.

Богдан Кравчук получил диплом историка Леся Боднарук в Facebook

Курьезные случаи

Не все было так гладко на экзаменах и зачетах. Однажды Богдан пришел на зачет, вытащил билет, посмотрел, сказал "Ай, нет, я такой не хочу" и вытащил второй (смеется – ред.). О таком случае мне рассказали студенты. А преподаватель спросил его и тот, и другой билет. Богдан испуган был и не знал, как так получилось. Оказывается, что он не знал, что нельзя два раза тянуть билет. А я не предупредила его. "Мама, ну произошла такая неприятность", – сказал он мне. Он очень искренний и наивный. Каждый желает положить билет и вытянуть второй. Но мы этого не делаем. А ему не сказали, что это запрещено.

Как закончил университет, то любить историю меньше не перестал. После последнего государственного экзамена сказала сыну, что можно уже отдыхать. Прихожу в комнату, смотрю – книга в руках, лежит, читает.

– Богдан, тебе не надоело?

– Тогда я читал то, что надо, а теперь то, что хочу.

Богдану не хватает логики, чтобы связать элементарные вещи. Другой студент знает две-три даты по теме, а будет говорить полчаса. А сын у меня лаконичен.

Большое спасибо преподавателям. Ни разу не отказали в консультации. И не только в период сессии, но и в межсессионный. Хоть и не обязаны это делать. Одногруппники часто помогали сориентироваться. Староста группы звонила мне и сообщала об изменениях в расписании.

Богдан Кравчук с мамой Евгенией Кинах Fishki.

О неприятных ситуациах

Имея ребенка с синдромом Дауна, это не так просто. Не так просто выдерживать косые взгляды. Недавно мы заходим в троллейбус и Богдан погладил по голове маленькую девочку. Мама дернула от него того ребенка, как от прокаженного, и посмотрела таким взглядом, что словами не передать. Да, мне было неприятно, но я научилась не обращать на это внимание. Я не забыла, но пошла дальше. Мне нельзя расслабляться, хотя бы ради Богдана. Я люблю его таким, какой он есть.

Я благодарна журналистам, председателю Волынского областного совета Игорю Палицы и ректору Волынского института последипломного педагогического образования Петру Олешко, так как благодаря общественной огласки нам удалось устроить Богдана на работу. Сейчас перед нами стоит задача оправдать надежды людей, которые нам поверили.

Рабочее место Богдана Волынские новости

Советы родителям "солнечных" детей

Другим родителям я советую любить этого ребенка таким, какой он есть, помогать и наблюдать, к чему он обладает способностью: к рисованию, музыке, танцам и тому подобное. Тогда делать все, чтобы дать развиваться в этом направлении. Независимо от формы поражения клеток. Если работать, то результат будет. Я уверена в этом. Это же обычные дети, только им нужно прикладывать больше усилий.

В наше время социум уже больше принимает "солнечных" детей. Вводят инклюзивное обучение – это очень хорошо. А 20 лет назад мы были первопроходцами. Много педагогических комиссий проходили, чтобы добиться индивидуального обучения в школе. И я всем доказывала, что он должен быть в социуме. Ведь это большой труд вывести такого ребенка в общество.

Богдан Кравчук Конкурент

Как сообщал OBOZREVATEL, подростки с синдромом Дауна, которые стали королем и королевой выпускного бала, поразили трогательной историей.

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