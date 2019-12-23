Массовка на концертах: учителя пожаловались на ультиматумы власти "ДНР"

Учителя временно оккупированной Донецкой области пожаловались, что их заставляют под расписку создавать массовку на районных новогодних концертах.

Как сообщает DonPress, учителя писали в социальных сетях, что в школы пришли распоряжение, в которых указывается, что педагоги должны присутствовать на мероприятиях возле районных и городских елок.

"Приближаются праздники, а значит надо сделать бюджетный люд счастливым – погнать его на праздники", – жаловались учителя.

По их словам, педагогов просят прибыть за полчаса до начала мероприятий. Учителя в отчаянии, ведь конец четверти и на их плечи упало много дел.

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