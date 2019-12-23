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Массовка на концертах: учителя пожаловались на ультиматумы власти "ДНР"

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Учителя временно оккупированной Донецкой области пожаловались, что их заставляют под расписку создавать массовку на районных новогодних концертах.

Как сообщает DonPress, учителя писали в социальных сетях, что в школы пришли распоряжение, в которых указывается, что педагоги должны присутствовать на мероприятиях возле районных и городских елок.

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"Приближаются праздники, а значит надо сделать бюджетный люд счастливым – погнать его на праздники", – жаловались учителя.

По их словам, педагогов просят прибыть за полчаса до начала мероприятий. Учителя в отчаянии, ведь конец четверти и на их плечи упало много дел.

Учителя пожаловались на ультиматумы власти "ДНР"

Учителя пожаловались на ультиматумы власти "ДНР"

педагогическая пресса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия признала своим один из вузов "ЛНР".

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Автор
Оксана Воля
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Донецк
Теги
конфликт в школе преподаватель ДНР Новости ДНР
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Марценюк Татьяна
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