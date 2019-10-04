MARUV рассказала, какую единственную книжку прочитала в школе

Певица MARUV (Анна Попелюх) рассказала для телепрограммы ЖВЛ на 1+1, какую единственную книжку прочитала в школе.

Об этом сообщает Моя Школа OBOZREVATEL.

В частности, певица отметила, что хочет выпустить серию клипов по мотивам книги Ольги Кобылянской "В воскресенье рано зелье копала", где будет четыре песни и столько же клипов.

"Как сериал. По мотивам книги "В воскресенье рано зелье копала" Ольги Кобылянской. Знаете почему? Потому что это единственная книга, которую я в школе прочитала", - сообщила MARUV.

При этом она также заявила, что с возрастом уйдет из шоу-бизнеса и станет ученой.

"Я хочу войти в историю и как музыкант, и как ученый. Потому что когда у меня сиськи обвиснут, появятся морщины на коже… танцевать до последнего я не хочу. В 60 задирать ноги на сцене точно не стану. А вот наукой позже я бы хотела заняться. Наука мне очень нравится", - сообщила певица.

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