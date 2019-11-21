"Мама, я боюсь": в детсаду Львова разгорелся скандал из-за травли ребенка

Львовянка Татьяна Турчина пожаловалась на то, что ее двухлетнего ребенка травят в местном детском саду №33 и пытаются выжить.

Об инциденте женщина рассказала на Facebook-странице. По ее словам, с сентября 2019 года воспитатели начали обвинять ребенка из-за гиперактивности и называть больным. Даже после психологического заключения педагог утверждала, что ребенок будет изгоем, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

По просьбе Турчиной девочку перевели в другую группу. Но через некоторое время травля снова началась.

"Ника потягалась с ребенком за браслеты, а та пришла домой и рассказала, что ее Ника била. Уже две недели меня обвиняют в том, что я плохо воспитываю своего ребенка. Масла в огонь подлили и воспитатели, которые с радостью рассказывали о малейшей выходке Ники всем родителям. Теперь каждое утро я полчаса слушаю "мама я боюсь" и всеми возможными способами убеждаю Нику зайти в группу", – отметила Турчина.

Отмечается, что родители написали коллективное заявление, где отметили, что дети боятся из-за Вероники ходить в детский сад. После этого заведующая предложила Турчиной назначить девочке персонального ассистента. Но мать опасается, что таким образом ребенка хотят признать больной и выжить из детсада.

Коллективная жалоба родителей группы, где занимается Вероника Facebook Tanya Turchyna

Пользователи соцсети начали массово распространять сообщение и посоветовали перевести ребенка в другой детский сад.

"Это буллинг. Можно попробовать поменять сад", "Как по мне, воспитателям просто не хочется выполнять свою работу, вот и начинается, что ребенок не такой. Таких надо в шею гнать с работы", "Родители подписались против 2-летнего ребенка. Это ужасает, что кто-то такое считает нормальным", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пожаловались на массовые поборы в детском саду.

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