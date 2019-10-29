Мама пообещала школьнику з Кропивницкого собаку за миллион лайков в Instagram: что из этого получилось

Школьник из Кропивницкого Кирилл Пацеля собрал миллион лайков на фотографии в Instagram и родители купили ему собаку.

Мальчик опубликовал свое фото с плакатом с надписью: "Моя мама сказала, что я получу щенка, если соберу миллион лайков". Таким образом родители осуществили заветную мечту 8-летнего Кирилла – купили лабрадора, говорится в сюжете CBN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Кирилл уже опубликовал фотографию желаемого щенка в соцсети и назвал его Милли. Миллион лайков пост мальчика собрал за пять дней. Родители признались, что для них это стало неожиданностью.

"Однажды на уроке нужно было рассказать о своих домашних любимцах, но я не знал, что сказать. Мама думала, что фото наберет только тысячу лайков. Теперь мне нужно просыпаться в 6 утра, чтобы выгулять собаку", – поделился Кирилл.

Пост, который набрал более миллиона лайков Скриншот Instagram пользователя kirill.patselya

собака Милли Скриншот Instagram пользователя kirill.patselya

Как сообщал OBOZREVATEL, школьник заставил виртуального помощника сделать за него домашнее задание.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram