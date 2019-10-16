В Полтаве учительница устроила травлю второкласснице

Мать второклассницы из школы №4 города Полтавы пожаловалась на классную руководительницу, которая травит ее ребенка.

Талия Федотова считает действия учительницы Татьяны Комановой буллингом. По ее словам, ребенок еще с первого класса не понравился педагогу, однако другие родители это отрицают, пишет Poltavske.tv.

"У меня не спит ребенок ночью, потому что переживает, что если она не выполнит домашнее задание, то учительница будет кричать на нее. Я настаивала на том, что родительский комитет завышает потребности, на которые нужно сдавать. Я поставила точку на любых родительских поборах", – рассказала Федотова.

В школе ситуацию обсуждать отказались и учительница, и директор.

Председатель родительского комитета Светлана Ярмоленко заявила, что классная руководительница не травит детей, это субъективное мнение Федотовой.

"Мы свою учительницу очень любим и уважаем. Если бы что-то не устраивало, дети не ходили бы в школу, у них есть возможность перевестись в другой класс. Никаких поборов с деньгами у нас нет. Учитель даже не присутствует, когда мы говорим об этом", – отметила Ярмоленко.

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