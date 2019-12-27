Малыши ревели без подарков: в России произошел скандал на детском утреннике

В Башкирии (Россия) детям с инвалидностью испортили новогодний праздник, чем довели их до слез.
Родители малышей пожаловались на плохую организацию мероприятия, передает Bash.news.
Со слов родителей, на утренник были приглашены школьники и воспитанники детского сада. Но праздничная программа больше подходила для детей постарше, поэтому малыши скучали. А когда на утреннике подарки вручили только школьникам, то дети расплакались. Организаторы же пообещали позже отдать подарки в садиках и поликлиниках.
"Зачем делить так детей. Мне подарок совсем не важен, их предостаточно, но сам факт ужасной организации мероприятия очень огорчает", – негодовала мама одного из детей.
Также родители отмечали, что детям достались неравноценные подарки, что явно отличались по виду и наполнению. При этом эти подарки совсем не подходили детям с инвалидностью. Родители обратились к местным властям, чтобы помочь разобраться в ситуации.
Плачущие дети
Иллюстрация
Как сообщал OBOZREVATEL, в России детей в школах и садиках кормили мясом павших и больных животных.
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