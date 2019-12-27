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Малыши ревели без подарков: в России произошел скандал на детском утреннике

1.1т
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В Башкирии (Россия) детям с инвалидностью испортили новогодний праздник, чем довели их до слез.

Родители малышей пожаловались на плохую организацию мероприятия, передает Bash.news.

Со слов родителей, на утренник были приглашены школьники и воспитанники детского сада. Но праздничная программа больше подходила для детей постарше, поэтому малыши скучали. А когда на утреннике подарки вручили только школьникам, то дети расплакались. Организаторы же пообещали позже отдать подарки в садиках и поликлиниках.

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"Зачем делить так детей. Мне подарок совсем не важен, их предостаточно, но сам факт ужасной организации мероприятия очень огорчает", – негодовала мама одного из детей.

Также родители отмечали, что детям достались неравноценные подарки, что явно отличались по виду и наполнению. При этом эти подарки совсем не подходили детям с инвалидностью. Родители обратились к местным властям, чтобы помочь разобраться в ситуации.

Плачущие дети

Плачущие дети

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в России детей в школах и садиках кормили мясом павших и больных животных.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия
Теги
праздник дети Новости России
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Havryliuk Ivan
Havryliuk Ivan
Лаптезория!!)))
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