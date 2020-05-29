Малые тела Солнечной системы: кометы и метеоры

Кометы – это комочки льда, пыли и скалы, которые вращаются вокруг Солнца. Их часто называют "грязными снежными шарами" Солнечной системы. Типичная комета имеет ядро ​​диаметром несколько километров.

Когда комета приближается к Солнцу, ее лед начинает нагреваться и превращаться в газы и плазму. Эти газы образуют вокруг кометы большую сияющую "голову", которую называют запятой. Когда комета быстро проходит через космос, газы будут следовать за кометой, образуя хвост.

Через запятую и хвост кометы выглядят нечеткими, когда они находятся у Солнца. Это позволяет астрономам легко определять кометы с других космических объектов. Некоторые кометы можно увидеть невооруженным глазом, когда они проходят мимо Земли. А об особенностях других малых тел Солнечной системы читайте в учебнике по астрономии за 11 класс В.Д. Сиротюка.

Орбита кометы

Кометы обычно делятся на два вида в зависимости от периода вращения.

Комета короткого периода. Имеют период обращения менее двухсот лет. Эти типы комет происходят от пояса Койпера.

Комета длительного периода. Имеют период обращения более двухсот лет. Некоторые кометы длительного периода имеют орбиты тысячи лет. Ученые считают, что они происходят из облака Оорта.

комета Галлея techno.bigmir.net

Пояс Койпера

Пояс Койпера – это область Солнечной системы, лежащей за планетами и орбитой Нептуна. Он гораздо больше, чем пояс астероида. Пояс Койпера содержит миллионы ледяных предметов, включая карликовые планеты Плутон и Эрис.

Считается, что объекты пояса Койпера по составу являются льдом с небольшими примесями органических веществ. То есть они близки к кометам.

Некоторые карликовые планеты в пределах пояса Койпера имеют тонкие атмосферы. Эти атмосферы разрушаются, если орбиты несут их на далекое расстояние от Солнца. Некоторые карликовые планеты в поясе Койпера имеют крошечные спутники.

Облако Оорта

Ученые считают, что за пределами пояса Койпера существует еще одна коллекция миллиардов комет, которую называют облаком Оорта. Отсюда происходят кометы с длинным периодом обращения. Внешняя граница облака Оорта определяет внешнюю границу Солнечной системы.

Выделяют два облака Оорта:

внешняя сферическая – меньше испытывает влияние Солнца;

внутренняя – имеет форму диска.

Метеороиды, метеориты и метеоры

Метеороид – это небольшой кусок скалы или металла, который оторвался от кометы или астероида и движется в межпланетном пространстве. Они образуются в результате столкновения астероидов или измельчения малых планет.

Метеор – это метеороид, который попадают в атмосферу Земли через гравитацию. Когда метеор попадет в атмосферу, он нагреется и сгорит яркой полосой света. Это называется "падающая звезда". Существует также метеорный поток – когда одновременно и вблизи одного места на небе сгорают несколько метеоров.

Метеорит – это метеор, который не полностью сгорел и упал на поверхность Земли. Большинство найденных метеоритов имеют вес от нескольких граммов до нескольких килограммов. Чаще всего метеориты находят в Антарктиде, Австралии и Намибии.

метеорный поток zik.ua

Интересные факты о кометах и метеорах:

Облако Оорта расположено примерно в один световой год от Солнца.

Одной из самых известных комет является Галлея. Она приближается к Земле каждые 76 лет.

В древние времена люди считали, что прохождение кометы является признаком обреченности.

Миллионы метеоров ежедневно попадают в атмосферу Земли. Большинство из них примерно размером с камешек.

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