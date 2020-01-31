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Мальчики и девочки – отдельно: в Украине пожаловались на "советские" уроки трудового обучения

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В школах Украины продолжают проводить уроки трудового обучения отдельно для девушек и парней, хотя в 2017 году Министерство образования такое распределение отменило.

Мать девятиклассницы Елена Семенова из Кременчуга рассказала "Экспресс", что на занятиях мальчики пилят лобзиком, девушки вышивают, хотя не всем такое нравятся.

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В Кременчугском городском научно-методическом центре объяснили, что деление на подгруппы в школах города происходит в тех классах, где больше 27 учеников. Школьники 5-9 классов на уроках трудового обучения могут выбрать деятельность по 40 модулям: создание свечей, декорирование, вышивания, выращивание цветов и другие.

А в гимназии №1 имени Владимира Красицкого в Хмельницком ребята шьют вместе с девушками, а девушки работают молотком вместе с ребятами.

Следует отметить, что в школах стран Европы детей с детства учат не думать стереотипно о "мужских" или "женских" занятиях. А в Германии изготовленные на уроках труда ученические работы даже продают, чтобы показать важность и практичность сделанных детьми вещей.

В Украине пожаловались на "советские" уроки трудового обучения

В Украине пожаловались на "советские" уроки трудового обучения

www.196school.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американским школьникам разрешили прогуливать уроки.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины дети школа
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