Мальчик с особыми потребностями написал, за что его дразнят в школе: разгорелся скандал

В одной из школ города Дерби (Великобритания) учитель попросил написать одиннадцатилетнего Каина Пауэлла, который имеет особые потребности, почему, по его мнению, он не нравится другим детям.

Предположение Каина, которые он написал на листе, повесили в школьном коридоре на весь учебный год. После этого мальчика начали травить еще больше, сообщает "Мел" со ссылкой на Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сын пришел домой с рисунком, изображающим мальчика с множеством фраз вокруг и подписью "Что я могу сделать, чтобы понравиться другим?". Ответы были такие: "Перестань кричать","Перестань нас раздражать", "Перестань грустить и будь счастливее" , – говорится в сообщении.

Родителям это не понравилось. Каин не так давно потерял бабушку, мальчик тяжело переживал ее смерть. Также у школьника есть зачатки аутизма.

В школе учителя защищали. Такую акцию они назвали актом "восстановительного правосудия", направленного не в наказание обидчиков, а стремление показать им, что они не правы.

Родители Демиан и Линда утверждают, что перед ними даже не извинились. Сейчас их волнует, как школа поступит в следующий раз, когда другой ученик пожалуется на буллинг.

рисунок Каина Daily Mail

Каин с рисунком Daily Mail

Каин и его отец Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, проведено исследование, буллинг в школе негативно влияет на будущее ребенка.

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