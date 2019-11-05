"Люди, помогите!" В Николаеве голый мужчина залез в спортивную школу. Видео 18+

В Николаеве на территорию детской спортивной школы залез голый человек с криками "Люди, помогите".
Об этом сообщили в Instagram-странице "Черный список.Николаев". В момент инцидента в заведении проводились соревнования по теннису (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Детские соревнования по теннису начались с выпадение этого "птенца" из-за ограждения с криками "Лююююди, помогите!". Пока ехала полиция – прикрыли его тряпкой", – говорится в сообщении.
В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области "Преступности.НЕТ" сообщили, что инцидент произошел примерно полторы недели назад. Как пояснил сам мужчина, он находился в состоянии опьянения, чтобы привести себя в чувство, он пошел к реке. Когда он вышел из воды, одежды на берегу уже не было. Поэтому человек зашел на территорию школы, чтобы попросить о помощи.
🚫Голый мужик влез в спортшколу🚫. . 📆 (4.11) Детские соревнования по теннису начались с выпадения этого "птенца" из-за ограждения спортшколы с криками "лююююды, помогите!" . . Пока ехала полиция - прикрыли его тряпкой. Позже он показал, что его вещи находятся на берегу. . . . . * Обстоятельства инцидента НЕ ясны. Жаркий парень видимо 💁🏻♂️ # николаев # украина #mykolaiv
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве голый курьер пришел к известному вузу.
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