Львы: какие бывают и что едят. Интересные факты

Львы – большие коты, известные как "короли джунглей". Они встречаются в Африке и Индии, где они находятся на вершине цепи питания.

Семейную группу львов называют прайд. К прайду входят от 3 до 30 львов. Они состоят из львиц, их детенышей и нескольких львов-мужчин. Львицы занимаются охотой, тогда как самцы в основном охраняют прайд и обеспечивают защиту детенышей. Львицы совместно охотятся и могут выносить большую добычу, как водяных буйволов. Молодых самцов изгоняют из прайда в возрасте от 2 до 3 лет. Интересные факты о других млекопитающихся семьи кошачьих читайте в учебнике по биологии за 7 класс Т.А. Пивень.

Какие бывают львы

Африканские львы Panthera leo расположены в средней и южной части африканской саванны. Азиатские или индийские львы Panthera leo persica встречаются только в Горном лесу в штате Гуджарат, Индия. Эти львы находятся под угрозой исчезновения, поскольку в дикой природе их осталось 400.

Львы – вторые по величине кошки. Они могут иметь до 2,5 метров в длину и 150-200 кг веса. У самцов есть большая грива волос на шее, что отличает их от самок. Самцы, как правило, крупнее самок.

Львы большую часть дня лежат, отдыхая в тени. Они будут накапливать энергию для коротких интенсивных порывов охоты. Там они могут быстро бежать в течение коротких периодов, чтобы захватить свою добычу. Львы активнее и охотятся ближе к сумеркам и рассвету.

Охота львиц zooblog.ru

Что они едят

Львы – плотоядные животные. Они могут поймать почти любого. Одной из любимых добычи есть водяные буйволы, антилопы, гнедой конь, импалы и зебры. Львы иногда убивают крупных зверей, таких как слоны, жирафы и носороги.

Они сначала съедают сердце, печень, почки, а затем мясо вместе с кожей. Главный мужчина в прайде всегда ест первым, даже если не участвовал в охоте. Львята едят последними, а главный мужчина следит, чтобы им что-то осталось.

Интересные факты о львах:

Львы славятся своим громким ревом, который можно услышать на расстоянии 8 км.

Лев выше тигра, но не значит так много.

Основным конкурентом добычи в Африке является пятнистая гиена.

Они отличные пловцы.

Львы могут прожить около 15 лет в дикой природе.

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