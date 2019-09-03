Лукашенко назвал "хламом" высшую математику и приказал ее убрать

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая в одной из школ Минска, назвал "хламом" высшую математику.
Как сообщает sb.by, во время беседы со старшеклассниками, Лукашенко поразмышлял о том, какие профессии могут быть востребованы в будущем (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).
Лукашенко признался, что ему, как "человеку деревенскому", было тяжеловато в школе. А потом он должен был "переучиваться.., образование новое получать" на экономическом факультете. Он отметил, что после окончания учебы, высшая математика ему не понадобилась ни во время работы в промышленности, ни в сельском хозяйстве.
"Много там "хлама" было, я уже сейчас как президент это убираю в вузах, много ненужного. Например, высшая математика. Надо понимать, что это такое, но так глубоко давать её. Но мы же всё равно вбиваем человеку в голову эту высшую математику", – возмутился Лукашенко.
Александр Лукашенко встретился со школьниками
Сайт пресс-службы президента Беларуси
Александр Лукашенко встретился со школьниками
Сайт пресс-службы президента Беларуси
Александр Лукашенко встретился со школьниками
Сайт пресс-службы президента Беларуси
Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский дал советы украинским первоклассникам в первый учебный день, 2 сентября. Он призвал учеников не списывать и не стесняться, если они единственные в классе выполнили домашнее задание. Также Зеленский напомнил первоклассникам, чтобы они не забывали после пятницы в портфеле бутерброды.
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