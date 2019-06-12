Лучшие студенты украинских вузов получат стипендию имени Героев Небесной Сотни

С 1 сентября 2019 года начнется выплата академических стипендий имени Героев Небесной Сотни. Об этом вчера, 12 июня, сообщили на сайте МОН.

Министр образования и науки Лилия Гриневич отметила: "Этими стипендиями мы хотим поддержать активную и целенаправленную молодежь, которая не стоит в стороне от важных общественных процессов, а наоборот – прилагает все усилия, чтобы их основой были те ценности, за которые боролись Герои Небесной Сотни. И в то же время это – наше уважение Героям, погибшим за свободное будущее Украины. Все номинации названы в честь молодых Героев Небесной Сотни ".

Стипендиаты будут получать 2480 грн (для вузов III-IV у. а.) или 1900 грн (для вузов І-ІІ у. а.) ежемесячно в течение учебного года. В следующем году будут выбраны другие кандидаты на стипендию. Каждый вуз сможет подать одного кандидата по каждой специальности.

На сайте МОН также сообщается, что назначено по 5 стипендий по специальностям:

"Агроинженерия" – имени Героя Небесной Сотни Дмитрия Пагора;

"Архитектура и градостроительство" – имени Героя Небесной Сотни Александра Плеханова;

"Инженерия программного обеспечения" – имени Героя Небесной Сотни Сергея Байдовского;

"Психология" – имени Героя Небесной Сотни Юрия Дяковского;

"Экономика" – имени Героя Небесной Сотни Дмитрия Чернявского;

"Военное управление (по видам вооруженных сил)" – имени Героя Небесной Сотни Ивана Тарасюка;

по 3 стипендии по специальностям:

"География" – имени Героя Небесной Сотни Игоря Костенко;

"Сценическое искусство" – имени Героя Небесной Сотни Сергея Нигояна;

по 2 стипендии по специальностям:

"Физическая терапия, Эрготерапия" – имени Героя Небесной Сотни Василия Моисея;

"Железнодорожный транспорт" – имени Героя Небесной Сотни Владислава Зубенко.

Отбор студентов будет проводиться высшим коллегиальным органом студенческого или курсантского самоуправления. Далее за рассмотрение кандидатур возьмется Конкурсная комиссия. В ее состав, кроме представителей министерств, имеющих в подчинении вузы, вошли и члены семей Героев Небесной Сотни.

Список стипендиатов этого года уже опубликован.

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