Отец 9-летнего школьника, житель Киева, Алексей Давыденко обратился к властям и призвал лучше запретить заказывать проституток по телефону из зала Верховной Рады, чем не позволять детям пользоваться гаджетами в школах.

Так человек на Facebook-странице отреагировал на предложение народного депутата Алексея Гончаренко запретить пользоваться телефонами в школах Украины, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Вы лучше себе запретите бл*дей заказывать с телефона прямо из зала ВРУ, в примитивные игры играть на телефонах при рассмотрении законов, переписываться с целью "решалова", кражи у государства и наживы", – возмутился Давыденко.

Сын киевлянина учится в одной из частных столичных школ. По его словам, в учебном заведении ограниченное пользование телефона до 16 часов для всех участников образовательного процесса, однако во время уроков ученики могут использовать школьные планшеты.

Отец украинского школьника гневно обратился к властям из-за запрета мобильных www.pravmir.ru

"Нет никаких запретов в школе. Есть просто единые для всех правила пользования телефонами в школе и прозрачное наказания за нарушение. Главное. Нельзя никому.

Директор и первоклассник – в равных условиях. Без всяких законов и общенациональных запретов наша школа практически полностью решила проблему пользования мобильными телефонами в школе", – добавил Давыденко.

Поэтому мужчина предложил полностью запретить пользоваться гаджетами народным депутатам в стенах Верховной Рады, а в случае трех нарушений – пусть сдают мандат на стол.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Гончаренко в прямом эфире ObozTV прокомментировал свой законопроект о запрете гаджетов в украинских школах.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!