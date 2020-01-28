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"Лучше запретите себе бл*дей заказывать!" Отец украинского школьника гневно обратился к властям

3.6т
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Отец 9-летнего школьника, житель Киева, Алексей Давыденко обратился к властям и призвал лучше запретить заказывать проституток по телефону из зала Верховной Рады, чем не позволять детям пользоваться гаджетами в школах.

Так человек на Facebook-странице отреагировал на предложение народного депутата Алексея Гончаренко запретить пользоваться телефонами в школах Украины, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Вы лучше себе запретите бл*дей заказывать с телефона прямо из зала ВРУ, в примитивные игры играть на телефонах при рассмотрении законов, переписываться с целью "решалова", кражи у государства и наживы", – возмутился Давыденко.

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Сын киевлянина учится в одной из частных столичных школ. По его словам, в учебном заведении ограниченное пользование телефона до 16 часов для всех участников образовательного процесса, однако во время уроков ученики могут использовать школьные планшеты.

Отец украинского школьника гневно обратился к властям из-за запрета мобильных

Отец украинского школьника гневно обратился к властям из-за запрета мобильных

www.pravmir.ru

"Нет никаких запретов в школе. Есть просто единые для всех правила пользования телефонами в школе и прозрачное наказания за нарушение. Главное. Нельзя никому.

Директор и первоклассник – в равных условиях. Без всяких законов и общенациональных запретов наша школа практически полностью решила проблему пользования мобильными телефонами в школе", – добавил Давыденко.

Поэтому мужчина предложил полностью запретить пользоваться гаджетами народным депутатам в стенах Верховной Рады, а в случае трех нарушений – пусть сдают мандат на стол.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Гончаренко в прямом эфире ObozTV прокомментировал свой законопроект о запрете гаджетов в украинских школах.

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Автор
Оксана Воля
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа мобильный телефон запрет
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