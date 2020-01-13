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"Лучше не станет!" В Украине ВНО по математике назвали проявлением коммунизма

1.3т
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Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук назвал ВНО по математике, которое станет обязательным с 2021 года, проявлением коммунизма.

Как написал педагог на Facebook-странице, внедрение обязательного тестирования по математике не повлияет на качественное улучшение знаний у школьников, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Если, вводя обязательное ВНО, ставится цель добиться решительного улучшения математических знаний у выпускников школ – то это равносильно цели построения коммунизма. Потому что, во-первых, у подавляющего большинства отсутствует мотивация изучать математику. Во-вторых, заставить учиться можно, но это реальной пользы не принесет", – подчеркнул Ликарчук.

В Украине ВНО по математике назвали проявлением коммунизма

В Украине ВНО по математике назвали проявлением коммунизма

По его словам, мотивации изучать математику обязательное ВНО по этому предмету не даст. Мотивировать может только учитель. Но, по мнению Ликарчука, такие педагоги "исчезают, как мамонты".

"Между прочим, тест по украинскому языку и литературе обязательным для выпускников школ стал несколько лет назад. Улучшились ли существенно знания после этого? НЕТ. Нынешние результаты ВНО об этом убедительно свидетельствуют. Поэтому не нужно, как говорят в народе, искать топорик под лавкой. Он не там лежит", – добавил экс-глава УЦОКО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее учитель жестко выступил за отмену ВНО по математике.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персона
Игорь Ликарчук
Место
Украина
Теги
математика ВНО школа
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
"Тiльки сепар та ватник може знати математику", - НСДП(Наукова Свiдома Думка Патрiотiв).
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фил филька
фил филька
упорыши, как вам цитата: "Между прочим, тест по украинскому языку и литературе обязательным для выпускников школ стал несколько лет назад. Улучшились ли существенно знания после этого? НЕТ."
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Dell Alex
Dell Alex
"Если, вводя обязательное ВНО, ставится цель добиться решительного улучшения математических знаний у выпускников школ – то это равносильно цели построения коммунизма." Обозовцы, вы - идиоты )))) Вы настолько идиоты, что это даже немножко страшно ))) Вы сами не сдадите математику даже под угрозой расстрела )) Потому как понятие логики в ваших мозгах отсутствует напрочь ))) Вы настолько тупы, что не можете сопоставить слова в предложении. "Цель добиться улучшения математических знаний - цель построения коммунизма". Т.е говорится о том, что и то, и другое недостижимо по мнению автора слов. А не то, что это одно и тоже )) Но вы настолько тупы, что бы это понять, верно? )))
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