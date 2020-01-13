"Лучше не станет!" В Украине ВНО по математике назвали проявлением коммунизма

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук назвал ВНО по математике, которое станет обязательным с 2021 года, проявлением коммунизма.

Как написал педагог на Facebook-странице, внедрение обязательного тестирования по математике не повлияет на качественное улучшение знаний у школьников, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Если, вводя обязательное ВНО, ставится цель добиться решительного улучшения математических знаний у выпускников школ – то это равносильно цели построения коммунизма. Потому что, во-первых, у подавляющего большинства отсутствует мотивация изучать математику. Во-вторых, заставить учиться можно, но это реальной пользы не принесет", – подчеркнул Ликарчук.

В Украине ВНО по математике назвали проявлением коммунизма

По его словам, мотивации изучать математику обязательное ВНО по этому предмету не даст. Мотивировать может только учитель. Но, по мнению Ликарчука, такие педагоги "исчезают, как мамонты".

"Между прочим, тест по украинскому языку и литературе обязательным для выпускников школ стал несколько лет назад. Улучшились ли существенно знания после этого? НЕТ. Нынешние результаты ВНО об этом убедительно свидетельствуют. Поэтому не нужно, как говорят в народе, искать топорик под лавкой. Он не там лежит", – добавил экс-глава УЦОКО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее учитель жестко выступил за отмену ВНО по математике.

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