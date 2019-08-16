Легко и без истерик: как научить ребенка рано вставать в школу

Чтобы приучить ребенка к раннему подъему без истерик, стоит продемонстрировать родителям собственный пример и не будить его криками и агрессией.

Нужно приучить малыша готовить все с вечера. Во-первых, это повлияет на его аккуратность и дисциплинированность, во-вторых, это неплохая подстраховка на случай, если и ребенок, и мама позволят себе поспать подольше, пишет Наша мама.

"Буди ребенка нежно и ласково. Но не усни при этом вместе с ним. Отличной идеей будет воспользоваться любой игрой. Например, можешь предложить ему соревнования – кто первый встанет с кровати или оденется", – говорится в сообщении.

Следует помнить, что малышу нужно время на привыкание и адаптацию к новому режиму дня. Можно утром также выполнять зарядку. Дети часто сами любят проявлять инициативу, вставая рано, чтобы сделать несколько несложных упражнений или посмотреть развивающую детскую телепрограмму, мультфильм.

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