Ледники: образование и типы

Ледник – это густая масса льда, которая охватывает значительную площадь суши. Около десяти процентов мировой сухопутной площади занимают ледники. Большинство расположены у Северного или Южного полюсов, но ледники также существуют высоко в горных массивах, таких как Гималаи и Анды.

Ледники образуются из снега, который не тает даже летом. Когда количество снега накапливается, масса сожмется и превратится в твердый лед. Чтобы образовался большой ледник, должно пройти сотни лет.

Хотя ледники сделанные из льда и, кажется, сидят на месте, они на самом деле движутся. Они медленно двигаются под гору, как медленная подвижная река. Некоторые ледники могут иметь скорость движения несколько метров в год, а другие – несколько метров в день. Больше узнать о скорости вы сможете в учебнике по физике за 7 класс В.Г. Барьяхтяра.

Типы ледников

Есть два типа ледников: горные и покровные.

Горные. Они покрывают вершины, склоны и долины гор выше снеговой линии. Снеговая линия – это предел, выше которого выпадает больше снега, чем успевает растаять летом.

Покровные. Распространены на материках и крупных островах. Они меньше зависят от рельефа. Площадь ледника уменьшается, когда обламываются его частицы и сползают в море. Эти обломки образуют айсберги. Айсберг – ледовая гора, которая дрейфует в океане.

айсберг dt.ua

Интересные факты о ледниках:

Большая часть страны Гренландии покрыта огромным ледником, который на определенных участках имеет толщину около 3 км.

Из-за трения вершина ледника движется быстрее, чем дно.

Отступающий ледник на самом деле не движется назад, но тает быстрее, чем приобретает новый лед.

Иногда ледники будут двигаться гораздо быстрее, чем обычно. Это называется "ледниковый всплеск".

Ученого, изучающего ледники, называют гляциологом.

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