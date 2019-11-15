Курит и матерится на парах: на Прикарпатье вспыхнул скандал из-за выходок преподавателя

На Прикарпатье преподаватель одного из училищ просто посреди занятий курил и ругался в адрес учеников. Подростки не выдержали и сняли нахальное поведение педагога на видео, которое вызвало негодование в сети.

Инцидент произошел в Высшем профессиональном училище №13 г. Ивано-Франковск. Там утверждают, что о конфликте учеников и мастера производственного обучения ничего не знали, а в действиях подростков видят провокацию. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, на видео студентов видно, как преподаватель курит на паре. А когда один из учеников сказал, что у него астма и поэтому ему трудно дышать, мастер ответил, чтобы он вышел из кабинета.

На Прикарпатье ученики сняли видео, на котором преподаватель курит и сквернословит посреди занятий vchasnoua.com

По словам студентов, этот мастер курит и ругается в помещении постоянно.

"Он вел себя не так, как положено преподавателю. Спокойно с кофе мог курить на уроке, вызывающе себя вел, нецензурно выражался", – говорит один из парней.

Ученики не раз жаловались другим преподавателям, но те никак не реагировали. Именно поэтому они решили подловить момент и снять видео, чтобы обнародовать в соцсетях.

Отмечается, что главный герой этого ролика – тот самый мастер производственного обучения – после публичного позора уволился. Своим коллегам он сказал, якобы в разговоре с учениками просто не сдержался. При этом с журналистами общаться отказывается.

Для других же преподавателей этого учебного заведения происходящее в мастерской стало неожиданностью.

"Жалоб не было. Дети не обращались", – уверяет социальный педагог училища Виктория Гринишин.

По словам студентов, мастер курит и ругается в помещении постоянно ТСН

Ее поддерживает и психолог-практик Лариса Франюк: "Никаких плохих показателей относительно мастера не было. И в группе также оказался здоровый психологический климат".

А вот о том, что у третьекурсника Виталия астма, никто в училище даже не подозревал.

"Нет у него астмы. Мы подняли документы. На физкультуре – группа подготовки главная. Он абсолютно здоров", – утверждает директор ВПУ №13 Мирослав Данилюк.

На это сам парень ответил, что при необходимости документы покажет.

Тем временем коллеги уволенного мастера уверенны, что инцидент был просто провокацией со стороны студентов.

"Мы уже сделали вывод, что ученик любит этим заниматься. Было видео, где он снимает, как ходит по мосту. Он такие видео любит снимать", – добавила Франюк.

Сейчас в училище проводит проверку городской департамент образования. Чиновники намерены выяснить, кто в сложившейся ситуации прав, а кто виноват.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Небылов на Прикарпатье дети учатся в школе с дырками в фундаменте и фасадом, из которого сыплется штукатурка, а внутри печное отопление. Учиться в таких условиях сложно, ведь в любой момент здание может обрушиться. В школе обучается более 500 учеников. Однако три корпуса могут вместить только 200 школьников.

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