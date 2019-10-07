Куда вступили в 2019 году абитуриенты из Донбасса и Крыма: названы вузы-лидеры

Крымские абитуриенты в 2019 году больше всего выбирали Таврический национальный университет им. Вернадского (110 человек), а донецкие – Восточноукраинский национальный университет им. Даля (177 человек).
Как сообщила министр образования Анна Новосад, в 2019 году 1600 абитуриентов из Донбасса и 265 из Крыма вступили в украинские вузы по упрощенной процедуре, пишет пресс-служба МОН.
"В этом году образовательные центры работали с 3 июня до 27 сентября. В целом мы наблюдаем постоянное увеличение количества детей, поступающих в украинские вузы через центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Мы имеем ряд мер для защиты потенциальных абитуриентов. К ним, например, относится шифрование личных данных в приказах о зачислении", – рассказала Новосад.
Отмечается, что топ вузов, куда больше всего вступили через ОЦ "Крым-Украина" выглядит так:
Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского – 110 человек;
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 51 человек;
Национальный университет "Львовская политехника" – 24 человека;
Херсонский государственный университет – 22 человека.
Топ вузов, куда больше всего вступили через ОЦ "Донбасс-Украина" выглядит следующим образом:
Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля – 177 человек;
Горловский институт иностранных языков ДВНЗ "ДДПУ" – 133 человека;
Приазовский государственный технический университет – 124 человека.
Выступая с оккупированных территорий
Пресс-служба Министерства образования и науки Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, часть вузов Украины ждут серьезные изменения.
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