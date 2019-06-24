Директор украинской школы заключила пари с учеником на похудение: яркое видео

Директор школы в городе Гусятин (Тернопольская область) заключила с учеником пари на похудение. Уже стали известны первые результаты.

Как сообщается в сюжете #ШоТам, конечная цель пари – чтобы вес соответствовал возрасту и росту. Никаких жестких диет они придерживаться не будут, просто включат больше овощей в рацион. Таким образом руководительница учебного заведения Олександра Демкура пропагандирует среди учеников здоровый образ жизни (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте страницу до конца).

Директор заключила паре с учеником te.20minut.ua

"Скоро лето. А в жизни повернуло на осень и забота о здоровье на первом месте. Это две причины, которые стали стимулом для меня предложить уже второй раз своему ученику Богдану пари на похудение", – написала директор на своей странице в Facebook.

По результатам первого взвешивания, которое состоялось на праздник последнего звонка, школьник Богдан сбросил уже два килограмма, а в Демкури пока без изменений.

Директор уже давно известна своими неординарными методами воспитания. В прошлом году Демкура ввела в школе танцевальные перерывы, в которых участвовала совместно с учениками. За несколько дней видео с ее танцами набрало более 200 тысяч просмотров. Также руководительница учебного заведения умеет выполнять такие упражнения как рывок гири и держания планки.

Директор школы жмет гирю Скриншот с видео

Директор школы держит планку Скриншот с видео

Директор школы танцует с учениками на перерыве Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии школьникам разрешили пользоваться мобильными телефонами на занятиях. Так, департамент образования Токио отменил запрет, который длился десять лет.

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