Директор украинской школы заключила пари с учеником на похудение: яркое видео

Директор школы в городе Гусятин (Тернопольская область) заключила с учеником пари на похудение. Уже стали известны первые результаты.
Как сообщается в сюжете #ШоТам, конечная цель пари – чтобы вес соответствовал возрасту и росту. Никаких жестких диет они придерживаться не будут, просто включат больше овощей в рацион. Таким образом руководительница учебного заведения Олександра Демкура пропагандирует среди учеников здоровый образ жизни (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте страницу до конца).
Директор заключила паре с учеником
te.20minut.ua
"Скоро лето. А в жизни повернуло на осень и забота о здоровье на первом месте. Это две причины, которые стали стимулом для меня предложить уже второй раз своему ученику Богдану пари на похудение", – написала директор на своей странице в Facebook.
По результатам первого взвешивания, которое состоялось на праздник последнего звонка, школьник Богдан сбросил уже два килограмма, а в Демкури пока без изменений.
Директор уже давно известна своими неординарными методами воспитания. В прошлом году Демкура ввела в школе танцевальные перерывы, в которых участвовала совместно с учениками. За несколько дней видео с ее танцами набрало более 200 тысяч просмотров. Также руководительница учебного заведения умеет выполнять такие упражнения как рывок гири и держания планки.
Директор школы жмет гирю
Скриншот с видео
Директор школы держит планку
Скриншот с видео
Директор школы танцует с учениками на перерыве
Скриншот с видео
Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии школьникам разрешили пользоваться мобильными телефонами на занятиях. Так, департамент образования Токио отменил запрет, который длился десять лет.
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