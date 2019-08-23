Крутость гарантирована: модные тренды для школьников 2019-2020

1 сентября уже совсем близко, и подготовка к учебному году в самом разгаре. От ручек и тетрадей до рюкзака и формы – каждый родитель знает, что для школьника здесь мелочей не бывает.

Как и то, что для ребенка крайне важен дизайн его школьных принадлежностей и одежды. Чтобы учеба была не только полезной, но и стильной, OBOZREVATEL и ТРЦ Dream Town подготовили главные тренды школьной моды 2019-2020.

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ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Хотя родители в первую очередь при выборе одежды и формы обращают внимание на качество и цену, не меньшее внимание стоит уделять модным трендам и предпочтениям самого ребенка.

Вспомните, как не хотелось идти в школу из-за немодной шапки или не нравившегося рисунка на свитере. И хотя современные дети очень продвинуты в техническом плане, здесь все по-прежнему. Независимо от возраста каждый школьник хочет выглядеть наравне со своими одноклассниками и при этом проявить свою индивидуальность.

Кроме того, так вы можете показать ребенку, что его мнение важно для вас, а это, говорят психологи, очень важно. У ребенка же будет позитивный настрой для учебы – в общем, сплошные плюсы. Итак, какова же школьная мода 2019-2020?

Форму в этом году в Украине отменили, однако школьный дресс-код отмене не подлежит. Это так или иначе должен быть сдержанный стиль. Дети никогда не любили классику, однако и классика уже не та.

"Строгая классика приелась. Современный тренд – это стильная классика. Обязательно идут какие-то декоративные элементы, которые делают вещь стильной", - говорит менеджер товарной категории магазина "Антошка" Ольга Тахтарова.

Сейчас производители предлагают множество элегантных моделей, которые школьники охотно носят.

Для мальчиков

"Для мальчиков популярен стиль кежуал – брюки, джемперы. Рубашки остаются, но не классические, а с каким-то рисунком, с какими-то аксессуарами – интересными пуговицами, какими-то запонками. Деловой стиль, но не классика", - отмечает Тахтарова.

Для мальчика-первоклашки стоит приобрести комплект. Это будет пиджак, брюки и жилет. Их можно комбинировать с джемперами, водолазками и рубашками в зависимости от сезона и предпочтений самого школьника.

При этом лучше, чтобы они были однотонные и в пастельных спокойных тонах. По мнению психологов, слишком цветистая одежда мешает самым маленьким ученикам концентрироваться.

Для учеников старшего возраста стоит сделать выбор в пользу костюма-тройки. Брюки могут быть классические со стрелками, зауженные или лаконичные джинсы. Новинка сезона 2019-2020 – специальные крепежи для регулировки длины брюк.

С верхом уже можно экспериментировать – рубашка, рубашка плюс свитер с V-образным вырезом, рубашка плюс жилет, свитшот с любимым супергероем или стильным принтом-фразой, эмблемой и т.д. Еще один новый модный тренд для мальчиков – пиджак-блейзер, трикотажный тренч с налокотниками и накладным карманами.

Для девочек

Для девочек младшей школы будут актуальными комплекты - пиджак, брюки, жилет и юбка. Все это можно комбинировать с блузами и водолазками. Также на полках магазинов большое разнообразие платьев и сарафанов, декорированных рюшами, воланами, накладными карманами.

"У девочки стандарты в школьной одежде больше приближены к классике. Это стильные брюки, пиджаки укороченные, блузки нестандартные. Обязательно должна присутствовать какая-то декоративная деталь, которая будет выделять вещь среди других – красивый воротник, бант, кружево, декоративная строчка, оригинальные пуговицы. Это актуально начиная от первоклашек и заканчивая старшей школой", - обращает внимание менеджер "Антошки".

Производители в школьном году 2019-2020 традиционно предлагают клетку в разной цветовой гамме. Однако Тахтарова отмечает, что большой популярностью у девочек этот принт не пользуется. Как и казалось бы модный мировой тренд плиссированная юбка – это классика, однако не на всех хорошо смотрится. Больше популярны юбки солнце-клеш и карандаш.

Еще одна особенность – хотя производители и дизайнеры трендовым считают бордовый цвет, в Украине он один из наименее затребованных. Зато в моде синий и голубой для костюмов и белый, молочный, кремовый для блуз и рубашек.

При этом дизайнеры сейчас уделяют максимум внимания комфорту детей и практичности кроя и тканей.

Что касается обуви, самым маленьким достается классика, в старшей школе правит бал кежуал.

"Если ребенок идет в 1 класс, родители стараются покупать какие-то классические модели – туфли черного цвета. Дети постарше уже выбирают сами. В основном это уже кежуальные кроссовки черного цвета или цветные. Это идет как школьная обувь и обувь на каждый день", - говорит Яна Коровайная, управляющая магазином Intertop Kids.

"По фасону классической обуви – выбор разный. Но строгой классики нет. Идут модели с круглыми носочками аккуратными. Классика стала более удобной и стильной", - отмечает Яна.

И, конечно же, нельзя забывать, что качество – хороший пошив и натуральные ткани – то, что никогда не выходит из моды. Кроме того, ребенку должно быть комфортно, ведь он наденет эту вещь или обувь не раз и не два. Если уже при примерке ему где-то что-то давит, сковывает движения, лучше отказаться от покупки.

ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Не менее важны и школьные принадлежности. Рюкзак, тетради, дневник, ручки, пенал – это то, чем ребенок будет пользоваться каждый учебный день.

В учебном году 2019-2020 все самое модное то, что самое блестящее. А также полупрозрачное и украшенное различными декоративными материалами вроде пайеток, блесток или искусственного меха. Это касается пеналов, ручек и рюкзаков.

Больше всего новинок среди пеналов. Бум среди школьников в этом году на неоновые пеналы, каркасные, трехэтажные и даже четырехэтажные.

"Вошли в моду каркасные пеналы – раскладные с жестким верхом. В такой пенал помещается все, это удобно и детям очень нравится", - менеджер товарной категории магазина "Антошка" Ольга Тахтарова.

Рюкзаки в моде голографические, рюкзаки-сумки (можно носить и как рюкзак, и как сумку). Ну а если вы купите рюкзак с power-банком внутри – восторг и ребенка, и одноклассников будет гарантирован.

На втором месте вечный тренд – принты. И на пеналах, и на рюкзаках, и на тетрадях с альбомами. Малыши любят с изображениями героев мультфильмов, дети постарше – звезд сериалов и шоу-бизнеса, тему космоса, хайтека, яркие тропические принты. Оказали свое влияние и соцсети. Например, есть варианты надписей на тетрадях вроде "Не читай комментарии – верь в себя".

Оценит ребенок и модные магнитные закладки. И если попросит, чтобы рюкзак, сумка для спортивной обуви и пенал были в одном стиле, стоит согласиться – это в тренде.

Здесь также не следует забывать о соотношении цена-качество-дизайн. Идеальное соотношение сохранит нервы и средства родителям. Школьник в свою очередь будет счастлив, что его любимые вещи не теряют внешний вид. Такие можно приобрести на Школьном Маркете в ТРЦ Dream Town до 31 августа. Посетив ярмарку, можно сэкономить время, деньги и собрать стильный лук для своего школьника.

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