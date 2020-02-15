Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

"Новый украинский учитель": в Раде заметили "упущение" в реформе образования

932
Читать материал на украинском

В Украине сложилась кризисная ситуация с педагогическим образованием. Зачастую в педвузы поступают абитуриенты, набравшие минимальные баллы на внешнем независимом оценивании (ВНО).

Об этой проблеме рассказала народный депутат Украины от партии "Голос", член парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Инна Совсун в эфире ObozTV.

"К сожалению, у нас кризис педагогического университетского образования. На учителя физики в педуниверситет можно поступить с результатом ВНО по физике 102 балла! Последние лет 10 в педуниверситеты в основном шли те, кто больше никуда не мог поступить", – подчеркнула она.

Новости
Чего стоят педагоги: что с зарплатой учителя в Украине?

При этом Совсун развеяла миф о том, что профессионализм как-то связан с возрастом учителя.

"Я знаю прекрасных молодых педагогов и прекрасных педагогов более опытных. И в тех же возрастных группах есть педагоги, которых я бы никогда не допустила к своему ребенку. Поэтому тут критерий не возраста, а скорее открытости и готовности к изменениям", – уточнила политик.

Поэтому, по ее словам, сейчас крайне необходимо вкладывать средства и ресурсы в подготовку квалифицированных учителей.

"По моему глубокому убеждению, новая украинская школа не может состояться без нового украинского учителя", – отметила нардеп.

Новости
Учитель без образования: в Украине вспыхнула дискуссия

"К сожалению, у нас последние два года реформы сфокусировались на закупке новой мебели, на улучшении инфраструктуры... Да, это очень важные вещи, которые нужно делать. Но самый значимый фактор, который влияет на результат обучения наших детей – это квалификация учителей. Туда нужно инвестировать большие средства", – констатировала Совсун.

"Новая украинская школа не может состояться без нового украинского учителя", – Совсун

"Новая украинская школа не может состояться без нового украинского учителя", – Совсун

study.com

Как ранее писала Моя Школа OBOZREVATEL, в недавно принятом законе Украины "Об общем среднем образовании" говорится, что учителю не обязательно иметь педагогическое образование, чтобы работать в школе.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Образование в Украине Школа Реформа образования Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Инна Совсун
Место
Украина
Теги
школа образование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы