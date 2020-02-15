"Новый украинский учитель": в Раде заметили "упущение" в реформе образования

В Украине сложилась кризисная ситуация с педагогическим образованием. Зачастую в педвузы поступают абитуриенты, набравшие минимальные баллы на внешнем независимом оценивании (ВНО).

Об этой проблеме рассказала народный депутат Украины от партии "Голос", член парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Инна Совсун в эфире ObozTV.

"К сожалению, у нас кризис педагогического университетского образования. На учителя физики в педуниверситет можно поступить с результатом ВНО по физике 102 балла! Последние лет 10 в педуниверситеты в основном шли те, кто больше никуда не мог поступить", – подчеркнула она.

При этом Совсун развеяла миф о том, что профессионализм как-то связан с возрастом учителя.

"Я знаю прекрасных молодых педагогов и прекрасных педагогов более опытных. И в тех же возрастных группах есть педагоги, которых я бы никогда не допустила к своему ребенку. Поэтому тут критерий не возраста, а скорее открытости и готовности к изменениям", – уточнила политик.

Поэтому, по ее словам, сейчас крайне необходимо вкладывать средства и ресурсы в подготовку квалифицированных учителей.

"По моему глубокому убеждению, новая украинская школа не может состояться без нового украинского учителя", – отметила нардеп.

"К сожалению, у нас последние два года реформы сфокусировались на закупке новой мебели, на улучшении инфраструктуры... Да, это очень важные вещи, которые нужно делать. Но самый значимый фактор, который влияет на результат обучения наших детей – это квалификация учителей. Туда нужно инвестировать большие средства", – констатировала Совсун.

"Новая украинская школа не может состояться без нового украинского учителя", – Совсун study.com

Как ранее писала Моя Школа OBOZREVATEL, в недавно принятом законе Украины "Об общем среднем образовании" говорится, что учителю не обязательно иметь педагогическое образование, чтобы работать в школе.

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