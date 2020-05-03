Кристаллы: что это и как они образуются. Урок по химии за 8 класс

Кристаллы – это твердое тело, где молекулы соединяются вместе в повторяющемся рисунке. Имеет вид многогранника с плоскими гранями, которые пересекаются по ребрам. А точки пересечения образуют вершины. Из кристаллов состоят снег, лед, сахар и тому подобное.

Образование кристаллов

Процесс образования кристаллов называется кристаллизацией. На появление зародышей влияет переохлаждение, повышение концентрации раствора, присутствие посторонних обломков кристаллов. Это упрощает начало кристаллизации.

Кристаллы образуются в природе, когда жидкость охлаждается и начинает твердеть. Некоторые молекулы жидкости собираются вместе и объединяются с повторяющимся рисунком. Если жидкая порода магма остывает медленно, то могут образовываться кристаллы. Таким образом появляются алмазы, рубины и изумруды.

Есть и искусственный способ образования кристаллов. Их производят из расплавов растворов или газа. Для каждого минерала существует особый технологический способ. Подробнее о способах образования можно прочитать в учебнике по химии за 8 класс Н.М. Буринской.

Свойства кристаллов

Кристаллы могут иметь плоские поверхности. Их называют гранями. Они могут образовывать геометрические фигуры: треугольники, прямоугольники и квадраты. Существует семь основных кристаллических форм, которые называют решеткой. Это кубические, тригональные, триклинные, орторомбические, шестиугольные, тетрагональные и моноклинные.

Характерные особенности кристаллов:

постоянная температура плавления и кристаллизации;

упругость;

анизотропия (различие физических свойств в разных направлениях);

вызывают дифракцию рентгеновских лучей (с начального пучка лучей возникают вторичные отклоненные пучки той же длины волны, появившиеся в результате взаимодействия первичных с электронами вещества).

Типы кристаллов

Снежинки. Это ледяные кристаллы, которые образуются высоко в облаках, когда вода замерзает.

Временные. Используются в часах, чтобы держать точное время. Когда электрический ток посылается через кристалл, он вибрирует с очень точной частотой.

Кварц. Один из самых трудных общих полезных ископаемых. Распространен в земной коре. Аметист – это фиолетовый тип кварца.

Алмазы. Один из самых ценных минералов на Земле. Это самое твердое вещество на земле. Используется для специальных инструментов, таких как алмазные пилки. Алмаз – форма элемента углерода. Вес алмазов измеряют каратами. В Украине ювелирные магазине их называют бриллианты.

кристалл Кварц milady-24.ru

Интересные факты о кристаллах:

наука об изучении кристаллов и способов их формирования называется кристаллография;

алмаз является одной гигантской молекулой, изготовленной из множества атомов одного элемента;

жидкие кристаллы используются для изготовления экранов компьютеров;

некоторые живые организмы способны производить кристаллы.

Если вам дали выполнять тестирование или задачи из учебника, а вы не совсем понимаете, как это сделать, то воспользуйтесь ГДЗ и решебниками по химии за 8 класс.