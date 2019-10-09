Красота или комфорт? В Ивано-Франковске разгорелся скандал вокруг уникального детсада

В детском саду №27 "Карпатская сказка" Ивано-Франковска возник конфликт по поводу сохранения сграффито (многослойна цветная штукатурка) на стенах заведения.

Сад должны утеплять по наружным стенам, поэтому рисунки на них уничтожат. Родители жалуются, что сад холодный, и очень обрадовались, когда узнали, что его берутся утеплять. Против был только один папа – художник Василий Стефанишин, пишет Курс (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Администрация заведения получила ответ из городской архитектуры, что садик не является достопримечательностью. Вместе с тем архитектор Андрей Назаренко на Facebook-странице сравнил уничтожение сграффито с сожжением книг.

Однако родители все же готовы идти на компромисс. К примеру, можно осторожно срезать сграффито и поставить в музей. Мэр Руслан Марцинкив сказал, что это дельное предложение, и поручил проработать этот вопрос.

Урбанист Андрей Ефименко отметил, что утеплять надо окна и двери, а от утепления стен особого эффекта не будет. Как специалист он добавил, что сграффито срезать невозможно. Проще сделать голограмму.

"Мы похоронили художников, которые это делали, а теперь мы уничтожаем их работы – панно, остановки", – сказал Ефименко.

К мэра Ивано-Франковска также обратились художники всеукраинской группы Ukrainian Modernism.

"В Европе сохраняют, в Украине уничтожают. Новости из параллельного мира: маленькое словацкое местечко Требишов. Правительство Словакии выделило 200,000 € на теплоизоляцию дома культуры. 10.820 € с суммы направили на реставрацию сграффито 1960 года на фасаде. Мы уверены – теплоизолировать здание можно без уничтожения художественных объектов на фасаде", – рассказали художники.

Детсад "Карпатская сказка" курс

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