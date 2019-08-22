Красный корпус университета Шевченко побелел: в чем дело

Фасад главного корпуса Киевского национального университета имени Шевченко красят в белый цвет. В учебном заведении сообщили, что это делается для того, чтобы поверхность была гладкой и краска ложилась ровно.

Соответствующие фото вуза опубликовали в Instagram. В КНУ рассказали, что это не белая краска, а так называемый финишный слой штукатурки. После этого корпус будут красить в красный, пишет The Village Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Красный корпус прихорашивается к 185-летию университета", – написали на странице вуза в соцсети.

Отмечается, что южный фасад главного корпуса уже полностью покрасили в красный цвет.

"Главный корпус Киевского университета построили в 1843 году. Фасад длиной 145 метров сначала покрасили в светлый цвет. Впоследствии здание перекрасили в ближе к коричневому оттенку красного", – говорится в сообщении.

Главный корпус КНУ Скриншот

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