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Какие нужно справки, если ребенок пропустил школу: опубликован пример

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Если ребенок пропустил школьные занятия, то родители должны предоставить классному руководителю объяснения об отсутствии своих дочери или сына.

Достаточно письменного объяснения от родителей, когда ученика не было в школе меньше 10 дней, пишет Всеосвіта.

В частности, в пункте 13 Постановления № 684 Кабинета министров Украины указано, что уважительной причиной отсутствия ребенка в школе есть два документальных свидетельства, которые имеют равную юридическую силу и прописаны через "или": или справка от врача о болезни ребенка или письменное объяснение родителей относительно причины отсутствия ребенка на уроках.

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"В случае отсутствия учеников, не достигших совершеннолетия, на учебных занятиях в течение 10 рабочих дней подряд по неизвестным или без уважительных причин учебное заведение безотлагательно предоставляет соответствующему территориальному органу Национальной полиции и службе по делам детей данные таких учеников для осуществления деятельности в соответствии с законодательством, связанной с защитой их прав на получение общего среднего образования", – говорится в сообщении.

Причины отсутствия ученика на учебных занятиях подтверждаются соответствующей медицинской справкой учреждения здравоохранения или письменным объяснением родителей, хранящихся в его личном деле в течение текущего учебного года.

Форма пояснительной записки от родителей

Форма пояснительной записки от родителей

Всеосвита

ребенок

ребенок

Нуш

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Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа дети
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