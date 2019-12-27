Коснется части вузов: в Украине анонсировали важную реформу в образовании

В 2020 году Министерство культуры, молодежи и спорта решило реформировать художественное образование. В частности, начнут с внешкольного, но профильных вузов изменения тоже коснутся.

Как сообщила заместитель главы МКМС Ирина Подоляк, художественное образование в системе НУШ тоже должно быть новым, пишет пресс служба ведомства.

"Мы рассматриваем культуру как элемент образования. Хотим, чтобы дети в художественные школы бежали, потому что им там нравится. Мы должны с детства воспитывать человека всесторонне развитым, а не фокусировать свою деятельность только на "гениях-профессионалах", – отметила Подоляк.

По ее словам, руководители художественных вузов пока сами не могут объяснить, для чего они существуют. Поэтому сейчас МКМС планирует понять, какая стратегия развития высшего художественного образования и какого выпускника они хотят видеть в будущем.

В Украине анонсировали важную реформу в образовании shlyahta.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр культуры Владимир Бородянский предложил ввести еще один предмет на ВНО.

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