Коррупция при поступлении в ІТ-вузы Украины уменьшилась втрое: стала известна причина

После введения ВНО в 2008 году коррупция при поступлении на ІТ-специальности уменьшилась втрое.

Как сообщает DOU, 25% выпускников вузов, которые поступали до введения ВНО и выпустились до 2012 года, лично столкнулись с коррупцией при поступлении или знают кого-то, кто сталкивался (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

3038 нынешних и бывших студентов украинских ЗВО, работающих в ІТ, ответили на вопросы взяточничества в вузах, на основе которого проведено исследование.

"Коррупция, которая возникает в процессе обучения, к сожалению, гораздо более распространена, и ее распространенность практически не изменилась за последние годы. В опросе относительно вузов, которое проходило в апреле-мае 2019 года, 63% студентов и выпускников ИТ-вузов вспомнили о фактах коррупции во время обучения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что только 24% студентов и выпускников заявили, что сталкивались или сталкиваются с коррупцией постоянно (каждой сессии). Остальные сталкивались с такими ситуациями один или несколько раз за период обучения.

Корупція DOU

Как сообщал OBOZREVATEL, прокурор заявил, что вознаграждение за коррупционера поднимет нетерпимость к взяткам.

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