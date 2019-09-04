Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Коррупция при поступлении в ІТ-вузы Украины уменьшилась втрое: стала известна причина

293 Читать материал на украинском

После введения ВНО в 2008 году коррупция при поступлении на ІТ-специальности уменьшилась втрое.

Как сообщает DOU, 25% выпускников вузов, которые поступали до введения ВНО и выпустились до 2012 года, лично столкнулись с коррупцией при поступлении или знают кого-то, кто сталкивался (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

3038 нынешних и бывших студентов украинских ЗВО, работающих в ІТ, ответили на вопросы взяточничества в вузах, на основе которого проведено исследование.

Новости
За доносы будут платить: у Зеленского хотят радикально бороться с коррупцией

"Коррупция, которая возникает в процессе обучения, к сожалению, гораздо более распространена, и ее распространенность практически не изменилась за последние годы. В опросе относительно вузов, которое проходило в апреле-мае 2019 года, 63% студентов и выпускников ИТ-вузов вспомнили о фактах коррупции во время обучения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что только 24% студентов и выпускников заявили, что сталкивались или сталкиваются с коррупцией постоянно (каждой сессии). Остальные сталкивались с такими ситуациями один или несколько раз за период обучения.

Корупція

Корупція

DOU

Как сообщал OBOZREVATEL, прокурор заявил, что вознаграждение за коррупционера поднимет нетерпимость к взяткам.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование взятка университет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы