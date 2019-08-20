Концерт с клоунами, мороженое за счет школы: как празднуют День знаний в различных странах

В украинских школах первое сентября проходит традиционно и торжественно. В некоторых учебных заведениях ученики покупают цветы, а в некоторых нет.

Таких линеек, как в украинских школах, нет почти нигде. Но в первый день занятий в каждой стране обязательно устраивают праздник для детей, учителей и родителей, пишет Всеосвіта.

"В Польше не принято нести цветы учителям в первый день учебного года, и торжества не проводятся. В начальной школе учителю, который ведет класс, обычно делают символический подарок: какую-нибудь полезную в хозяйстве вещь", – говорится в сообщении.

польские школьники Всеосвита

В чешских школах линейки нет, а для первоклассников устраивают концерт с клоунами. От первоклашек, которые идут в школу в 6 лет, не требуют умения читать и писать. В первый день занятий нет.

Учебный год в Германии начинается в конце августа или начале сентября. Дату ежегодно определяют федеральные власти в зависимости от начала сезона дождей. Ко Дню знаний 6-летние первоклассники вместе с родителями склеивают конусообразный пакет из бумаги и украшают его аппликацией. Затем родители складывают туда сладости, игрушки и различные интересные мелочи.

Первый день в школах Германии обычно праздничной. Дети приходит с родителями, иногда – со всей семьей. Проводится фотосессия. Может совершаться богослужения, экскурсия для первоклассников в старшие классы. Старшие ученики готовят для первоклассников концерт.

немецкие школьники Всеосвита

В Австрии первоклассники также отправляются в школу с пакетом школьника. Туда кладут канцелярские принадлежности, игрушки, книги. Конечно, там и сладкий сюрприз. Празднование происходит в большом зале школы или в ратуше. Когда дети переходят в старшую школу, для них готовят концерт, дарят книги и проводят экскурсию.

Испанские дети идут в школу в конце сентября или в октябре, когда завершаются основные работы по сбору урожая. День начала обучения не считается праздником и проводится как обычный.

Во Франции конкретной даты начала обучения нет, но обычно учебный год начинается в сентябре. Директор школы говорит торжественную речь для первоклассников, затем учитель по списку собирает свой класс и ведет к классной комнаты. Цветов учителям, как правило, не дарят.

Учебный год в Норвегии начинается в конце апреля и без торжеств. В первый класс дети отправляются с шести лет. Особенностью норвежских школ является то, что у них нет столовых и организованного питания. Самым молодым выдают йогурты и сок, а все остальные берут еду и напитки из дома.

Финские дети садятся за парты с 15 августа. Учебный процесс в них, по сравнению с нашим, более снисходителен. Детям предоставляют много свобод – считается, что важно не заставлять учиться, а мотивировать к получению знаний.

финские школьники Всеосвита

Учебный год в Ирландии никогда не начинается в понедельник. Понедельник считается "днем духов". В первый понедельник июня ирландцы даже устраивают себе тотальный выходной – День духов (Whit Monday), когда не работает никто и ничто.

В Нидерландах, наоборот, учебный год начинается в понедельник, возможно, и в середине августа. Всех детей собирают вместе. Директор говорит речь. Цветы принято дарить не в первый день учебного года, а в последний. Все дети во время каникул посылают в школу открытки, самодельные, оригинальные. Победителей награждают чем-то интересным и обязательно – мороженым за счет школы.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовано необычные предметы, которые учат школьники в разных странах мира.

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