Конкурс іTalent подарит школьникам 120 000 грн за знания: как получить

Организаторы конкурса iTalent совместно с изданием OBOZREVATEL приглашают всех желающих поучаствовать в шестом сезоне всеукраинского конкурса IT-проектов и киберспорта!
Если тебе еще не исполнилось 19 лет и ты учишся в школе, профтехучилище, колледже или вузе, мы ждем твоей заявки!
Что такое iTalent?
iTalent – это возможность показать свои ІТ-проекты всей стране или стать чемпионом Украины по киберспорту среди молодежи.
Призовой фонд – более 120 000 грн
На данный момент IТ-конкурс проводится в таких номинациях:
видеомейкинг
2D графика
2D анимация
3D графика
разработка игр
программная разработка
аппаратно-программная разработка
WEB разработка
игра в Scratch
цифровая фотография
Все работы открыто публикуются на сайте конкурса с оценками и комментариями от IT-профессионалов.
iTalent
Турнир по киберспорту среди школьников
Юные киберспортсмены смогут сразится за звание чемпиона Украины в дисциплинах CS:GO, Dota 2 и Hearthstone.
Регистрация на онлайн-часть турнира принимается до 17 ноября 2019 года. Более детальное описание номинаций и требования к работам можно найти на сайте конкурса в соответствующих разделах: italent.org.ua. Конкурс пройдет при поддержке Министерства образования и науки Украины.
Где и когда?
Финал состоится 22 декабря 2019 года в г. Киев.
Как принять участие?
Участие в конкурсе абсолютно бесплатное и открытое для всех. Для участия нужно зарегистрироваться в выбранной номинации на сайте конкурса italent.org.ua.
Главной целью конкурса iTalent является развитие интереса молодежи к информационным технологиям и приобретение ими профессионального опыта в IT-сфере. Более 8000 юных айтишников со всей Украины уже приняли участие и получили не только ценные призы, но и бесценный опыт.
конкурс iTalent
Как сообщал OBOZREVATEL, школы Украины будут соревноваться за ценные подарки.
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