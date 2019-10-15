Конкурс іTalent подарит школьникам 120 000 грн за знания: как получить

Организаторы конкурса iTalent совместно с изданием OBOZREVATEL приглашают всех желающих поучаствовать в шестом сезоне всеукраинского конкурса IT-проектов и киберспорта!

Если тебе еще не исполнилось 19 лет и ты учишся в школе, профтехучилище, колледже или вузе, мы ждем твоей заявки!

Что такое iTalent?

iTalent – это возможность показать свои ІТ-проекты всей стране или стать чемпионом Украины по киберспорту среди молодежи.

Призовой фонд – более 120 000 грн

На данный момент IТ-конкурс проводится в таких номинациях:

видеомейкинг

2D графика

2D анимация

3D графика

разработка игр

программная разработка

аппаратно-программная разработка

WEB разработка

игра в Scratch

цифровая фотография

Все работы открыто публикуются на сайте конкурса с оценками и комментариями от IT-профессионалов.

iTalent

Турнир по киберспорту среди школьников

Юные киберспортсмены смогут сразится за звание чемпиона Украины в дисциплинах CS:GO, Dota 2 и Hearthstone.

Регистрация на онлайн-часть турнира принимается до 17 ноября 2019 года. Более детальное описание номинаций и требования к работам можно найти на сайте конкурса в соответствующих разделах: italent.org.ua. Конкурс пройдет при поддержке Министерства образования и науки Украины.

Где и когда?

Финал состоится 22 декабря 2019 года в г. Киев.

Как принять участие?

Участие в конкурсе абсолютно бесплатное и открытое для всех. Для участия нужно зарегистрироваться в выбранной номинации на сайте конкурса italent.org.ua.

Главной целью конкурса iTalent является развитие интереса молодежи к информационным технологиям и приобретение ими профессионального опыта в IT-сфере. Более 8000 юных айтишников со всей Украины уже приняли участие и получили не только ценные призы, но и бесценный опыт.

конкурс iTalent

Как сообщал OBOZREVATEL, школы Украины будут соревноваться за ценные подарки.

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