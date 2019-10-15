Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Конкурс іTalent подарит школьникам 120 000 грн за знания: как получить

118 Читать материал на украинском

Организаторы конкурса iTalent совместно с изданием OBOZREVATEL приглашают всех желающих поучаствовать в шестом сезоне всеукраинского конкурса IT-проектов и киберспорта!

Если тебе еще не исполнилось 19 лет и ты учишся в школе, профтехучилище, колледже или вузе, мы ждем твоей заявки!

Что такое iTalent?

iTalent – это возможность показать свои ІТ-проекты всей стране или стать чемпионом Украины по киберспорту среди молодежи.

Призовой фонд – более 120 000 грн

На данный момент IТ-конкурс проводится в таких номинациях:

  • видеомейкинг

  • 2D графика

  • 2D анимация

  • 3D графика

  • разработка игр

  • программная разработка

  • аппаратно-программная разработка

  • WEB разработка

  • игра в Scratch

  • цифровая фотография

Все работы открыто публикуются на сайте конкурса с оценками и комментариями от IT-профессионалов.

iTalent

iTalent

Турнир по киберспорту среди школьников

Юные киберспортсмены смогут сразится за звание чемпиона Украины в дисциплинах CS:GO, Dota 2 и Hearthstone.

Регистрация на онлайн-часть турнира принимается до 17 ноября 2019 года. Более детальное описание номинаций и требования к работам можно найти на сайте конкурса в соответствующих разделах: italent.org.ua. Конкурс пройдет при поддержке Министерства образования и науки Украины.

Где и когда?

Финал состоится 22 декабря 2019 года в г. Киев.

Как принять участие?

Участие в конкурсе абсолютно бесплатное и открытое для всех. Для участия нужно зарегистрироваться в выбранной номинации на сайте конкурса italent.org.ua.

Главной целью конкурса iTalent является развитие интереса молодежи к информационным технологиям и приобретение ими профессионального опыта в IT-сфере. Более 8000 юных айтишников со всей Украины уже приняли участие и получили не только ценные призы, но и бесценный опыт.

конкурс iTalent

конкурс iTalent

Как сообщал OBOZREVATEL, школы Украины будут соревноваться за ценные подарки.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Интересно школьникам" на OBOZREVATEL.

Темы
Интересно школьникам Новости для школьников
Место
Украина
Теги
школа образование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы