Колются и рассказывают об этом в сети: российские школьники массово завели "блоги наркомана"

В Telegram набирают популярность каналы российских школьников, где они рассказывают о своей жизни и употребление наркотиков.

Об этом рассказали в Telegram-канале "2ch/Двач". Отмечается, что дети рассказывают, как они колются, показывают это на видео и не боятся показывать свое лицо, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В сети возмущены тем, что на такие блоги никто не обращает внимания, а полиция ничего с этим не может поделать.

Судя по историям, которые подростки рассказывают в Telegram-каналах, среди детей, употребляющих наркотики, постоянно кто-то умирает.

Фото с Telegram-каналов подростков

Фото с Telegram-каналов подростков

Фото с Telegram-каналов подростков

Фото с Telegram-каналов подростков

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре мужчина с детьми употреблял наркотики.

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