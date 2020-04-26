Когда в Украине начнутся летние каникулы после карантина: официальный ответ

Моя Школа 11:28, 26.04.2020 Обновлено: 14:25, 26.04.2020

Несмотря на закрытие школ на карантин в Украине, окончание учебного года у школьников запланировано, как обычно, на конец мая-начало июня.

Поэтому и летние каникулы у детей начнутся в обычные сроки. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

"Минздрав рекомендовал сохранить привычную структуру учебного года. Учебный процесс заканчивался в последнюю неделю мая, так будет и в этом году. Уроки с использованием дистанционных технологий будут проводиться до конца мая", – подчеркнула она.

Украинских школьников отправят на летние каникулы в обычные сроки – Мандзий

По словам Мандзий, корректирующее обучение ее ведомство рекомендовало школам провести в сентябре, а не летом.

"Оно должно быть для диагностирования ситуации, повторение, обобщение материала, изучение которого пришлось на период карантина", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве образования и науки Украины назвали даты проведения внешнего независимого оценивания. Из-за карантина его перенесут либо на июнь-июль, либо на август-сентябрь.

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