Когда педагогам увеличат зарплаты: министр образования дала ответ

Министр образования и науки Украины Анна Новосад сообщила, что в учителей и воспитателей садиков должны существенно повыситься выплаты уже до 2023 года.

Как рассказала руководительница МОН в эфире "Сніданку з 1+1", повышение зарплат зависит от того, что может позволить себе именно сегодня общегосударственный бюджет Украины, пишет ТСН.

"Я лично убеждена, что мы должны выполнять норму закона об образовании, которая предусматривает до 2023 года существенное повышение заработной платы. Мы совместно с Министерством финансов сейчас разрабатываем отдельный подход к тому, как можем изменить систему оплаты труда", – отметила новоизбранный министр.

По ее словам, есть отдельные категории педагогов, получают гораздо меньше по сравнению с другими.

"Воспитатели дошкольных учреждений получают неадекватную маленькую заработную плату. Это то, что нужно менять. Сейчас вопрос заработных плат воспитателей дошкольных учреждений является полномочием органов местного самоуправления. Это их выбор, доплачивать и в каком именно размере. На государственном уровне мы должны решить, как можем помочь тем местным бюджетам, которые не тянут более высокие доплаты воспитателям садов", – объяснила Новосад.

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