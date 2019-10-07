Кодзима рассказал, какие проблемы в школе подтолкнули его создать Death Stranding

Геймдизайнер Хидэо Кодзима, о которым по сетям ходит популярный мем "Кодзима гений", испытывал в школе проблемы.

Об этом он рассказал в интервью изданию Медуза, передает Моя Школа OBOZREVATEL.

Кодзиме задали вопрос по поводу созданной им новой игры Death Stranding – не его ли одиночество подтолкнуло Кодзиму создать такой вот продукт.

Геймдизайнер ответил утвердительно и вспомнил, как в школе его окружали "другие люди", которые его не понимали.

"В каком-то смысле вы правы. Порой я чувствую себя одиноко, а когда ты одинок, ты пытаешься как-то с этим бороться. Опять же, меня от одиночества спасали книги и фильмы, созданные авторами, чье творчество меня вдохновляло. В игровой индустрии я пытаюсь делать то же самое. Меня всю жизнь окружали другие люди — в школе или на работе. Но я никогда не находил с ними точек пересечения и полного понимания. Мне казалось, что мы не слышим друг друга, что они не понимают меня. Но когда я начал увлекаться зарубежной литературой и кинематографом, то увидел, что существуют другие люди с похожим мировоззрением. Тогда я понял, что не так уж одинок. И в своей работе, через свое творчество, я пытаюсь искать единомышленников", - рассказал Кодзима.

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